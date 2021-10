Urne aperte per i ballottaggi, occhi puntati su Roma e Torino

ROMA - Urne aperte per i ballottaggi. Si vota oggi fino alle 23 e domani, dalle ore 7 alle 15. Dopo i risultati di 3 e 4 ottobre, quando si è tenuto il primo turno, resta ancora da decidere il futuro di 65 comuni in Italia, dove gli elettori dovranno scegliere i sindaci delle loro città nella sfida a due dei ballottaggi. Si vota in dieci capoluoghi tra cui Roma, Torino e Trieste. Le altre sette città capoluogo coinvolte in questo appuntamento elettorale sono Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. I comuni che vanno al voto per il ballottaggio sono in totale 65, distribuiti in 15 regioni a statuto ordinario, oltre al Friuli Venezia Giulia. . mgg/red 17-Ott-21 08:27