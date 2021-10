Ballottaggi, alle 12 affluenza al 9.73%

ROMA - Alle 12 ha votato il 9,73% per i ballottaggi nei 63 Comuni chiamati al voto. La rilevazione è del Viminale e non tiene conto delle comunali in Friuli Venezia Giulia. Al primo turno alla stessa ora aveva votato il 12,18 per cento. . mgg/red 17-Ott-21 13:16