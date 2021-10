Mercedes-Benz Italia dona 1 Euro all'Airc per ogni km di test drive

Nel mese di ottobre la Stella si tinge di rosa per sostenere la campagna contro il tumore al seno di Fondazione AIRC ed offrire il proprio contributo alla ricerca. Un impegno che, dal 25 al 30 ottobre, vedra' protagoniste le sedi italiane di Mercedes-Benz Cars e Vans aderenti, che offriranno ai propri clienti l'opportunita' di essere protagonisti della raccolta fondi. Per ogni chilometro percorso durante le attivita' di test drive, infatti, Mercedes-Benz Italia donera' 1 euro a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, da sempre impegnata nella ricerca e nella prevenzione di questa malattia. A tenere a battesimo l'iniziativa e' She's Mercedes, il brand della Stella la nato per aprire una porta di accesso e dialogo diretto con l'universo femminile, una vera e propria 'inspiration platform' attraverso la quale realizzare esperienze, contenuti di comunicazione, incontri personali ed eventi dedicati al riflesso rosa della Stella. Per prenotare il test drive e' sufficiente accedere alla landing page laricercafastrada.it, selezionare il proprio dealer di riferimento ed attendere di essere ricontattati per fissare l'appuntamento nella settimana dedicata all'iniziativa. . tvi/com 18-Ott-21 11:58