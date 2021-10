Il 30% degli italiani non fa alcuna attivita' fisica

BOLOGNA - Estate da incorniciare per lo sport italiano, con i tanti successi azzurri che hanno fatto emozionare milioni di italiani. Eppure, a ben vedere, nello Stivale non c'e' particolare attenzione al movimento e allo sport, anzi: il 30% degli italiani dichiara di non fare alcun tipo di attivita' fisica, un dato in crescita visto che gli "inattivi" prima della pandemia erano il 25% della popolazione. Lockdown e Covid hanno influito anche su chi lo sport lo pratica: solo un quinto degli italiani (21%) dichiara di fare sport con continuita': un dato poco lusinghiero e che e' stato fortemente impattato dalla pandemia: prima dei lockdown, infatti, piu' di un italiano su quattro (28%) si dedicava in maniera costante ad una disciplina sportiva. Lo rileva l'Osservatorio Sanita' di UniSalute realizzato con Nomisma per indagare le abitudini degli italiani in ambito di salute e prevenzione. Che la pandemia abbia influito negativamente sul tempo dedicato all'attivita' fisica emerge anche da un altro dato: il 28% attualmente dichiara di dedicare meno tempo allo sport di quanto faceva in epoca pre-Covid. Le limitazioni alla pratica di sport di gruppo poste in questo ultimo anno e mezzo hanno sicuramente inciso sulle abitudini degli italiani, che non a caso se ne lamentano: il 32% degli intervistati afferma di non essere soddisfatto della quantita' di tempo dedicata al movimento nell'arco della propria giornata tipo. Insoddisfazione che sale al 72% per quanto riguarda il tempo dedicato alle attivita' sportive specifiche. Anche coloro che non hanno rinunciato allo sport ammettono pero' una riduzione nel tempo dedicato: Il 63% degli sportivi "abituali" si allena ora 2-3 volte alla settimana per sessioni che nella maggioranza dei casi (69%) non superano l'ora, mentre solo il 31% riesce a ritagliarsi momenti di almeno due ore da dedicare agli allenamenti. Cosa li spinge a non rinunciare allo sport? La consapevolezza dei benefici: il 51% pensa che l'attivita' motoria sia fondamentale per la propria salute, mentre il 46% vede nella pratica sportiva un momento di relax e divertimento utile a ricaricare le pile. La difficolta' di trovare del tempo per gli allenamenti influenza anche la scelta degli sport da praticare: non e' un caso che quasi due sportivi su tre (63%) dichiarino di dedicarsi alla corsa. Il 56% fa attivita' con pesi e macchinari in palestra o a casa mentre il 49% si concede allenamenti in bicicletta o cyclette. Tutte attivita' individuali, che possono essere svolte in qualsiasi orario e che non necessitano di coordinamento con altre persone. Tra gli sport di squadra il preferito si conferma essere il calcio, praticato dal 22% degli sportivi italiani, seguito da pallavolo (7%) e basket (5%). La pandemia non ci ha reso solo meno sportivi, ma anche piu' pigri: il 52% degli italiani non arriva a camminare 30 minuti al giorno e solo il 7% cammina per un'ora o piu'. Risultati che non stupiscono considerato che il 56% degli italiani dichiara di prendere la macchina per qualsiasi spostamento urbano. Meno sportivi, ma piu' tecnologici: il 31% degli italiani, infatti, e' abituato ad utilizzare app del proprio smartphone per misurare i chilometri percorsi a piedi mentre il 26% affida questo compito agli smartwatch. Nel complesso un quadro poco lusinghiero e preoccupante. La speranza e' che con il ritorno ad una quotidianita' simile a quella pre-Covid, gli italiani trovino la voglia e le motivazioni per fare maggiore movimento, indispensabile non solo per "staccare la spina" dalla routine giornaliera ma per mantenersi in uno stato di salute migliore. . fsc/com 19-Ott-21 13:01