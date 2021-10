Renault e Mathieu Lehanneur reinventano la 4L

Il 2021 e' l'anno del 60° anniversario di un'icona della Renault, la 4L. Un'auto che e' una vera e propria success story, prodotta in 28 Paesi e di cui sono state vendute oltre 8 milioni di unita' in 100 Paesi in 30 anni. Per tutto l'anno, Renault ha organizzato varie iniziative per celebrare il suo anniversario. La Marca ha promosso una campagna globale sui social network con diversi contenuti ogni mese e i rappresentanti dei media internazionali avranno l'opportunita' di guidare le storiche Renault 4L, alcune delle quali convertite con un motore 100% elettrico. Inoltre, dall'8 ottobre 2021, e' esposta a Parigi sugli Champs-Elyse'es, presso l'Atelier Renault, una collezione a rotazione composta da 30 versioni della Renault 4. Le celebrazioni continuano con altre sorprese che si susseguiranno fino a fine anno. Oggi e' la collaborazione tra Renault e il designer francese Mathieu Lehanneur che fa notizia, la penultima iniziativa del programma. Design ed innovazione a livello di mobilita' sono sempre stati valori fondamentali per Renault e per il designer Mathieu Lehanneur. Era destino che si incontrassero. "La collaborazione con Mathieu Lehanneur e' stata molto spontanea. Gli abbiamo affidato il compito di immaginare un concept in grado di esprimere la sua visione della 4L. Il risultato e' straordinario. Un'auto che rappresenta perfettamente l'obiettivo della Marca nell'ambito del piano strategico Renaulution: creare veicoli moderni ed innovativi che trasmettano emozioni" ha sottolineato Arnaud Belloni, Direttore Marketing di Renault. Il risultato della collaborazione tra il team Colori e Materiali di Renault Design e Mathieu Lehanneur e' Suite n°4, una concept-car che rappresenta l'esperienza sognata dal designer nel settore auto, una Renault da vivere all'interno e all'esterno. La visione di Mathieu Lehanneur e' influenzata da due mondi paralleli: quello dell'automobile e dell'architettura. Renault Suite n°4 e' un'auto spontanea e un omaggio alla 4L, di cui mantiene lo spirito - puro, sobrio e semplice - privilegiando l'efficienza e la spontaneita'. "Suite n°4 ci apre la strada ad una mobilita' che vuole farci vivere nuove esperienze. Ho voluto creare un ibrido tra il mondo dell'automobile e quello dell'architettura realizzando una camera d'albergo all'aria aperta. Meglio di una suite nel piu' bel palazzo, si trova esattamente dove volete che sia: davanti al mare, in mezzo ai campi o in movimento nella citta' dei vostri sogni" ha affermato il designer Mathieu Lehanneur. Suite n°4 ha le stesse proporzioni e linee esterne del modello iconico, ma si trasforma. La carrozzeria posteriore e il portellone sono sostituiti da una vetrata in policarbonato che rende il veicolo luminoso come l'atelier di un artista. Sul tetto e' installata una griglia di pannelli solari che lascia passare i raggi del sole in trasparenza e, al tempo stesso, contribuisce a ricaricare la batteria del veicolo, che ora e' 100% elettrico e retrofittato.Sul frontale, ritroviamo i fari iconici, ma anche le forme e le linee originali. La calandra, invece, e' in alluminio lucido, che crea un effetto luminoso argentato e conferisce fluidita' e dinamicita' al veicolo. Anche la carrozzeria e' trattata con tre strati di vernice che le conferiscono il look minerale del cemento, tipico dell'architettura moderna. Renault Suite n°4 sara' svelata in esclusiva oggi, venerdi' 22 ottobre, da Christie's, in associazione con Maison&Objet. La mostra nel centro di Parigi, che continuera' anche sabato 23 e domenica 24 ottobre, sara' aperta al pubblico, prima che l'auto venga aggiunta all'esposizione dell'Atelier Renault a partire da Novembre. Inoltre, la concept-car sara' presentata con una scenografia immaginata da Mathieu Lehanneur durante la prossima edizione del Salone Maison&Objet, che si svolgera' dal 21 al 25 gennaio 2022 al Parco delle Esposizioni di Parigi Nord Villepinte. . tvi/com 22-Ott-21 16:25