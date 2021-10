Ri.MED, nasce in Sicilia nuovo Polo Mediterraneo per ricerca medica

ROMA - Investimenti in ricerca scientifica per l'occupazione e lo sviluppo economico del Mezzogiorno, integrazione tra ricerca e cura per il miglioramento delle condizioni di vita e di salute della popolazione, accordi Italia-USA per la ricerca scientifica e asset strategici legati a modelli innovativi di partenariato pubblico-privato: questi i pilastri alla base del nuovo Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica che sorgera' a Carini, Palermo. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, i vertici della Fondazione Ri.MED e dei partner fondatori hanno presentato, nella Sala capitolare di Palazzo Minerva, gli obiettivi di quello che sara' uno dei piu' innovativi poli di ricerca traslazionale d'Europa. La ricerca traslazionale ha come obiettivo il trasferimento dei risultati ottenuti dalla ricerca di base in applicazioni cliniche. "Il cantiere di Carini suggerisce ormai chiaramente l'assetto del campus di ricerca, a cui si affianchera' il nuovo ospedale ISMETT - commenta Paolo Aquilanti, Presidente della Fondazione Ri.MED - e avvicina l'obiettivo di realizzare in Sicilia uno dei piu' significativi investimenti pubblici nel Mezzogiorno d'Italia. Un'officina di prodotti nuovi e di metodi inesplorati per curare le malattie e al contempo fonte di lavoro e meta d'investimenti. Il concorso tra istituzioni pubbliche italiane - il Governo Nazionale, la Regione Siciliana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche - e partner esteri del livello di University of Pittsburgh e UPMC, ha dimostrato la capacita' di tradurre in pratica una scommessa ambiziosa". Accanto al centro Ri.MED sorgera' il nuovo ospedale ISMETT, proponendo una formidabile integrazione di ricerca e cura per accelerare il trasferimento al paziente delle innovazioni scientifiche e assicurare la gestione in piena sicurezza dei pazienti anche a fronte di pandemie. Il progetto si ispira al modello tipologico del cosiddetto "villaggio-strada" e prevede un'organizzazione dello spazio estremamente flessibile: 52.464 metri quadrati di superficie totale, di cui 17.070 metri quadrati di laboratori, ampi spazi comuni, sale riunioni, uffici, un auditorium, la foresteria e il collegamento diretto con l'ospedale. I laboratori e le piattaforme tecnologiche all'avanguardia del centro Ri.MED saranno dedicati alla ricerca e allo sviluppo di vaccini e farmaci innovativi, terapie cellulari ed ingegnerizzazione di organi e tessuti, per diagnosticare precocemente e curare in modo mirato le insufficienze terminali d'organo, i tumori, le malattie infettive e le patologie connesse all'invecchiamento, con particolare attenzione alle malattie neurologiche. L'integrazione con UPMC e University of Pittsburgh, leader nella ricerca clinica e scientifica, favorira' un circolo virtuoso di trasferimento di know-how. Una volta a regime, il centro impieghera' circa 600 risorse - tra ricercatori, tecnici e personale amministrativo - dedicate allo studio e allo sviluppo di innovative soluzioni diagnostiche e terapeutiche. Il valore complessivo dell'investimento e' di 196.350.000 euro. L'evento si e' svolto alla presenza del Presidente della Repubblica, con il patrocinio del Senato e della Camera dei Deputati, e ha visto i contributi di Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato; Bruno Gridelli, Vice-Presidente Ri.MED, Vice-Presidente esecutivo UPMC International; Leslie Davis, President & CEO UPMC; Renzo Piano, Senatore della Repubblica, in video collegamento; Mariangela Zappia, Ambasciatore d'Italia negli USA, anche lei in video collegamento; Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana; Maria Chiara Carrozza, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche; Paolo Aquilanti, Presidente Fondazione Ri.MED. . vbo/com 22-Ott-21 18:15