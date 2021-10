Fitarco celebra medaglie Tokyo, Scarzella "Giochi eccezionali"

ROMA - Una grande festa per celebrare le medaglie olimpiche e paralimpiche di Tokyo. La Fitarco ha ringraziato atlete e atleti protagonisti la scorsa estate in Giappone nel Salone d'Onore del Coni, al Foro Italico. Con i presidenti del Comitato olimpico nazionale Giovanni Malagò e del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, il numero uno della Federazione italiana tiro con l'arco Mario Scarzella ha premiato Mauro Nespoli e Lucilla Boari, rispettivamente argento e bronzo nelle prove individuali, Maria Andrea Virgilio (bronzo nel compound open), Vincenza Petrilli (argento nel ricurvo open) e il duo formato da Elisabetta Mijno e Stefano Travisani (argento nel ricurvo mixed team). "Difficile non dirvi grazie: vivere insieme le medaglie vinte a Tokyo è stato eccezionale - ha dichiarato Scarzella - Voglio ringraziare lo staff: spostare i Giochi di un anno è stato difficile per gli atleti, ma ce l'hanno fatta in un'Olimpiade particolare, piena di restrizioni. Ringrazio anche il Consiglio federale e le forze armate, che ci hanno supportato in modo eccezionale". A Tokyo l'Italia ha raggiunto quota 9 medaglie nella storia olimpica. E per la prima volta in Giappone gli azzurri sono saliti due volte sul podio nella stessa edizione. "Scarzella deve essere contento - ha sottolineato Malagò - Ha dato tanto e questo risultato lo premia. Voglio ringraziare atleti, tecnici, dirigenti: la Fitarco ha sempre riservato grandi soddisfazioni al Coni". Per quanto riguarda i Giochi Paralimpici, a Tokyo l'Italia è infatti salita sul podio per la decima edizione consecutiva, raggiungendo quota 31 medaglie in 13 manifestazioni. "Nel guardare questa commistione tra atleti olimpici e paralimpici c'è soddisfazione - ha ammesso Pancalli - La Fitarco da sempre è riuscita a coniugare con straordinaria normalità olimpismo e paralimpismo. In Giappone abbiamo sofferto con il presidente Scarzella, sotto l'acqua, ma i risultati sono venuti e io ne sono fiero". . spf/gm/red 22-Ott-21 20:02