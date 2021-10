Piaggio insieme a bp per mobilita' elettrica in Europa, India e asia

bp e Piaggio hanno siglato un Memorandum of Understanding per lo sviluppo e l'implementazione di un'ampia gamma di servizi a supporto della crescente diffusione di veicoli elettrici a due e tre ruote in Europa, India e Asia. Attualmente questa tipologia di veicoli, tra cui moto, scooter e veicoli commerciali leggeri, rappresenta la categoria maggiormente interessata dalla transizione alla mobilita' elettrica a livello mondiale, con il 44% delle vendite e il 25% dell'attuale flotta globale, che corrisponde a circa 250 milioni di veicoli elettrici in circolazione1. Si stima che entro il 2040 tale percentuale potrebbe aumentare fino a superare l'80%, mentre il numero dei veicoli elettrici a due e tre ruote a livello globale potrebbe triplicarsi, raggiungendo la cifra di 750 milioni. Unendo le competenze del Gruppo Piaggio nell'ampia produzione di veicoli elettrici e nella gestione delle relative infrastrutture, con l'esperienza e la capillare copertura internazionale di bp, le due aziende intendono sostenere la crescente diffusione dei veicoli elettrici a due e tre ruote, contribuendo cosi' alla riduzione del traffico e dell'inquinamento nelle aree urbane. "L'ampio mercato dei veicoli a due e tre ruote, in rapida espansione, apre le porte al passaggio alla mobilita' elettrica e ne intravediamo un grande potenziale di crescita costante sia in Asia sia in Europa. Lavorando in stretta collaborazione con il Gruppo Piaggio, tra i leader a livello globale di questo mercato, intendiamo sviluppare e offrire una serie di servizi innovativi di cui i consumatori avranno bisogno. In questo modo daremo il nostro contributo allo sviluppo di una mobilita' urbana rapida e davvero efficiente con veicoli a zero emissioni, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane, aiutando le citta' a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione" dice Richard Bartlett, Senior Vice President Future Mobility and Solutions di bp. "La collaborazione con bp ci aiutera' a realizzare la nostra idea e offerta per rivoluzionare la mobilita'", ha dichiarato Michele Colaninno, Chief of Strategy and Product del Gruppo Piaggio. "Per raggiungere questo obiettivo e' necessario promuovere l'adozione su vasta scala di veicoli elettrici, come moto, scooter e veicoli commerciali leggeri dotati di tecnologia battery swap o plug-in, favorendo una gestione piu' sostenibile del ciclo di vita delle batterie e un maggiore rispetto dell'ambiente. Lavorare con bp rappresenta uno straordinario punto di partenza che ci consentira' di potenziare la nostra strategia". . tvi/com 25-Ott-21 08:58