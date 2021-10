Lexus sul grande schermo con "Eternals"

ROMA - Con la Festa del Cinema di Roma, di cui Lexus e' stata Auto ufficiale per il secondo anno consecutivo, si rafforza ulteriormente lo stretto legame tra il brand premium del gruppo Toyota e il mondo dello spettacolo. Un legame che arriva fino al grande schermo, con la presenza dell'ammiraglia Lexus LS e del suv Lexus NX nell'atteso film Marvel Studios "Eternals" presentato in anteprima e con la partecipazione alla produzione del docufilm in anteprima "Luigi Proietti detto Gigi", ideato e diretto da Edoardo Leo. Per tutti i giorni della Festa del Cinema, Lexus ha accompagnato le celebrities negli iconici luoghi dell'evento con una gamma di 38 vetture elettrificate a basso impatto ambientale. . tvi/com 25-Ott-21 15:20