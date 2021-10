MOTORI: QUINTA GENERAZIONE PER RANGE ROVER

LONDRA - Land Rover ha presentato alla Royal Opera House di Londra, la quinta generazione di Range Rover che porta la filosofia del design modernista a un livello superiore, reinterpretando in chiave contemporanea il suo profilo inconfondibile. "La Nuova Range Rover e' una superba manifestazione della nostra visione: creare i veicoli di lusso piu' desiderabili al mondo, per i clienti piu' esigenti. Scrive oggi il nuovo capitolo di una storia di innovazione pionieristica che e' stata sinonimo di Range Rover per oltre 50 anni" ha dicharato Thierry Bollore', Amministratore Delegato di Jaguar Land Rover. Il lusso moderno e' definito dall'armonia delle proporzioni, dalle superfici essenziali e dalle linee precise, supportate da tecnologie che sottendono il design, creando un veicolo unico. "E' possibile rispettare il proprio DNA e proiettarsi ancora in avanti - ed e' quello che abbiamo fatto. La natura modernista della nostra filosofia di design non segue la moda o la tendenza. E' priva di dettagli superflui, creando una forma che parla di modernita', ma e' piena di fascino ed offre nuovi livelli di coinvolgimento emotivo. La nuova Range Rover e' semplicemente la piu' desiderabile mai creata" ha aggiunto Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer, di Jaguar Land Rover. - (SEGUE). tvi/com 27-Ott-21 11:43