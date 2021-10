Lega-FI "Difendiamo il maggioritario, strategia comune sul Quirinale"

ROMA - La riunione tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e la delegazione dei ministri di Forza Italia e della Lega, con i quattro capigruppo, si è conclusa "con l'impegno ad un maggiore coordinamento delle attività della delegazione al Governo e dei gruppi Parlamentari. Tra gli obiettivi, la difesa del sistema elettorale maggioritario e una strategia comune sul Quirinale". È quanto si legge in una nota congiunta di Lega e Forza Italia. Per la legge di Stabilità i due partiti chiederanno "un impegno ulteriore a supporto delle partite Iva e di chi ha sofferto maggiormente in questi anni di pandemia. L'incontro tra Lega e Forza Italia avrà cadenza periodica e sarà replicato nelle prossime settimane - prosegue la nota -. Berlusconi e Salvini hanno chiesto di procedere il più velocemente possibile ad individuare i candidati per le prossime elezioni Amministrative, ovviamente coinvolgendo gli altri partiti di centrodestra a partire da Fratelli d'Italia". . sat/com 28-Ott-21 15:38