Nuova Mercedes-Amg SL, il ritorno di un'icona

ROMA - Mercedes-Amg presenta la nuova SL, la riedizione di un'icona che torna alle sue radici con la classica capote in tessuto e il carattere sportivo che da sempre la contraddistingue. L'elegante roadster in configurazione 2+2 posti, perfettamente a proprio agio anche all'uso quotidiano, per la prima volta trasferisce la potenza alla strada con la trazione integrale. L'indole sportiva e' rafforzata da soluzioni all'avanguardia, come l'assetto Active Ride Control Amg con sistema antirollio attivo, l'asse posteriore sterzante, i freni ceramici in materiale composito AMG ad alte prestazioni (a richiesta) o il sistema Digital Light di serie con funzione di proiezione. Abbinato al motore V8 biturbo Amg da 4,0 litri, questo corredo tecnico garantisce un'esperienza di guida di altissimo livello. SL e' un modello Performance Luxury, e in quanto tale e' stato interamente sviluppato da Mercedes-AMG ad Affalterbach. I primi a debuttare sul mercato sono due modelli con motore V8 Amg. . tvi/red 28-Ott-21 17:12