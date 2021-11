Empoli e Genoa si dividono la posta nell'anticipo

EMPOLI - Empoli e Genoa si dividono la posta al termine di una partita non bella ma ricca di azioni e capovolgimenti di fronte e risultato. Meglio gli ospiti nel primo tempo, decisivo l'ingresso nei padroni di casa di Zurkowski poco prima dell'ora di gioco, con polacco autore di assist e gol personale, ma alla fine il classe 2000 fa esultare i liguri che sono sembrati piu'volte sull'orlo del baratro, con Ballardini che forse puo' ritenere ancora salva la sua panchina. E' il Genoa che passa per primo in vantaggio al 12' quando Criscito su rigore realizza la massima punizione assegnata dal direttore di gara Pairetto per un fallo di mano di Fiammozzi. Il consulto al Var dura molto a lungo per controllare dove avviene il tocco di mano del numero 20 azzurro, ma alla fine Nasca da' ragione a Pairetto ed il capitano rossoblù batte Vicario. I liguri vanno vicini al vantaggio già al 3', quando Caicedo fallisce in piena area una clamorosa occasione su assist di Badelj, bravo a recuperare palla su Bandinelli. La reazione dell'Empoli è tutta in una conclusione di sinistro proprio del centrocampista classe '95 fiorentino che però si perde a lato. I padroni di casa faticano nei primi 45' davanti al folto centrocampo rossoblù, con pochissimi palloni serviti per i propri attaccanti, mentre il Genoa non sfrutta il contropiede. Ad inizio ripresa Andreazzoli cambia il suo Empoli: esce Bandinelli, dentro Cutrone, con Di Francesco che si sposta dal ruolo di seconda punta a quello di trequartista, con Henderson che scala a centrocampo. Pochi i risultati positivi per i toscani e così, poco prima dell'ora di gioco, altri tre cambi negli azzurri, stavolta ruolo per ruolo, con ingressi in campo di Ricci, Parisi e Zurkowski. L'Empoli pareggia 2' piu'tardi con assist proprio del neo entrato Zurkowski per Di Francesco, lasciato libero di battere poco fuori l'area piccola. Il gol sveglia la squadra di casa che nel giro di 5' sfiora il raddoppio prima con un tiro cross di Henderson, poi con Tonelli che mette sull'esterno della rete. Sono le prove del 2-1 dell'Empoli di Zurkowski con un sinistro chirurgico. Sembra fatta a quel punto fatta per gli azzurri ma nel finale di gara arriva il 2-2 del Genoa firmato da Junior Bianchi. . lc/mc/red 05-Nov-21 22:53