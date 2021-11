Gelmini "Accelerare su terza dose, nessuna divisione nella maggioranza"

ROMA - "L'Italia oggi è il Paese che l'Europa sta prendendo a modello: grazie al lavoro eccellente fatto dai governatori e dalla struttura commissariale, siamo tra i Paesi più sicuri. Anche la Germania guarda al nostro modello". Lo dice, al Corriere della Sera, la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini che aggiunge: "E' fondamentale accelerare sulla terza dose. Si avvicina la stagione fredda e dobbiamo evitare un'eccessiva circolazione del virus". Le decisioni "dovranno essere prese sulla base dell'andamento dei contagi e delle ospedalizzazioni, ma noi sosteniamo i vaccini non i tamponi. Anche perché l'equazione meno vaccini più contagi sta dilagando in Paesi come Bulgaria o Russia". Quanto alle limitazioni delle manifestazioni contro il green pass, per Gelmini "le legittime forme di dissenso non possono mai sopraffare il dovere civico di proteggere i più deboli. Come maggioranza continueremo a mettere al primo posto la tutela della salute degli italiani". . mgg/red 11-Nov-21 10:08