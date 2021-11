Quattordicenne bengalese denuncia la famiglia, picchiata perché rifiutava il velo

ROMA - Aggredita più volte dai familiari perché non voleva indossare il velo. E' quanto denunciato da una ragazza 14enne del Bangladesh ai carabinieri di Ostia. La ragazza ha accusato la madre e il fratello di averla aggredita in diverse occasioni e di essere stata anche minacciata di ritornare in Bangladesh. Dopo l'ennesima lite, la ragazzina si è rivolta sabato pomeriggio ai carabinieri raccontando di essere stata picchiata dal fratello. E' stata medicata in ospedale per un lieve trauma cranico e graffi sul viso. Ora si trova in una struttura protetta. I carabinieri hanno inviato un'informativa alla Procura dei Minori. (ANSA)