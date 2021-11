"Eternals" in testa al box office, secondo posto per "Zlatan"

ROMA - Eternals si conferma in testa al box office dello scorso weekend con un incasso di 1.736.638. Secondo posto per Zlatan, su Ibrahimovic, con 919 mila euro. Terzo posto per The French Dispatch di Wes Anderson. Al quarto posto Per tutta la vita, 439.761 euro. Seguono: Io sono Babbo Natale 428.376, Freaks Out 358.106, La Famiglia Addmas 2 345.610, Maders Paraleals 236.071, L'uomo nel buio 137.152, Venom: La Furia di Carnage 131.598. . mgg/red 15-Nov-21 17:10