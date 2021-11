Mancini resta fiducioso "Ai Mondiali ci andremo via playoff"

BELFAST (IRLANDA DEL NORD) - "Dobbiamo ritrovare quello che ci ha contraddistinto fino a oggi: massima tranquillità fino a marzo, recuperiamo energie e ragazzi e al Mondiale ci andremo dai playoff, magari lo vinceremo anche". Queste le parole del ct Roberto Mancini dopo il pareggio dell'Italia a Belfast contro l'Irlanda del Nord. Gli azzurri torneranno in campo nel 2022 per inseguire il pass per il Qatar. "La partita con la Bulgaria è stata la prima di settembre dopo due giornate di campionato, poi ci sono stati i due rigori con la Svizzera - i rimpianti del ct nell'intervista alla Rai - Facciamo a fatica a far gol nonostante abbiamo sempre il gioco in mano. Abbiamo avuto un'occasione nel primo tempo, sono partite da sbloccare subito per giocare più tranquilli. Loro erano tutti dietro e noi difficoltà in questo contesto le abbiamo". . spf/glb/red 15-Nov-21 23:05