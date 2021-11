Asta Mondiale Tartufo Alba, a Hong Kong pezzo da 103mila euro

TORINO - E' andata a un imprenditore di Hong Kong, alla cifra record di 103mila euro, il pezzo forte della XXII Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, una trifola da 830 grammi. Al Castello di Grinzane Cavour, in collegamento con Mosca, Singapore e Dubai, oltre che Honk Kong, sono stati raccolti in tutto oltre 457mila euro, che quest'anno saranno devoluti alla Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus per finanziare l'adeguamento del reparto pediatrico. Sono invece andati ad un imprenditore danese, e a due imprenditori italiani, gli altri tre tartufi bianchi d'Alba da 230, 250 e 400 grammi. Battuti anche 15 barrique del Barolo en primeur, ricavato dalle uve della Vigna Gustava. Dal 1999 ad oggi superano i 5,7 milioni di euro le risorse raccolte dall'asta, diventata un appuntamento fisso dell'autunno piemontese capace di attirare l'interesse degli appassionati di tartufo di tutto il mondo. (ANSA)