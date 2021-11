"The Great Getaway", 8 giorni in sella alle "Big Boxer" Bmw R 18

Vivere per otto giorni la bellezza della natura sulle "Big Boxer" della famiglia R 18, godersi la libertà di distese infinite, immergersi nella giungla urbana, scoprire l'inaspettato e lasciarsi alle spalle lo stress della vita quotidiana. In "The Great Getaway", BMW Motorrad offrirà il format di viaggio ideale già predisposto per un perfetto time-out, organizzato ed eseguito da Elephant Moto, partner di BMW Motorrad. Per la stagione motociclistica 2022, sono state studiate tre suggestive destinazioni per dare ai motociclisti un eccezionale piacere motociclistico in stile heritage: Costa Rica, Portogallo e Stati Uniti. Ogni tour include otto giorni di guida su motociclette della famiglia R 18, una guida turistica, sistemazione e pasti in hotel, un veicolo di supporto e un ampio programma di attività sociali. In breve: tutto è stato organizzato. I "Big Boxers" navigheranno lungo le coste frastagliate, attraverso fitte foreste, montagne e cascate. I partecipanti avranno modo di conoscere luoghi nascosti e persone interessanti, assaporare la cucina locale e internazionale e ricaricare le batterie per il giorno successivo in alloggi appositamente studiati per i tour. Con un massimo di dodici partecipanti per tour, le tappe giornaliere da 150 a 200 chilometri consentono di procedere speditamente, di divertirsi insieme la sera e di vivere un'intensa esperienza condivisa durante l'"Urban Day", dove i partecipanti si immergono nei melting pot di famose città, quali: San José in Costa Rica, Lisbona in Portogallo e Portland/Oregon negli USA. Nuove, intense sensazioni attendono i partecipanti ad ogni passo: vita pulsante, profumi esotici, architettura spettacolare, persino il paesaggio sonoro non è mai lo stesso. Dopo tutto, ogni città ha il suo ritmo. Oltretutto, si ha la possibilità di incontrare le persone, che rappresentano il vero cuore pulsante della città. Come, ad esempio, quando si visita un artigiano o un mercato locale. Dopo cena, la giornata può concludersi in vari modi. Per esempio, con una degustazione di whisky, cocktail "sul tetto" o musica dal vivo, prima che tutti tornino in sella la mattina dopo: "The Great Getaway - metti in moto la tua R 18, per favore!" Otto giorni di indimenticabile piacere in sella uniti ad esperienze incredibili attendono i partecipanti. I possibili slot per "The Great Getaway" sono, Costa Rica, marzo 2022; Portogallo, da aprile a giugno 2022; USA, da agosto a ottobre 2022. Per ulteriori informazioni e prenotazioni si può visitare il sito www.thegreatgetaway.net. . tvi/com 16-Nov-21 16:22