Il milionesimo Peugeot 3008 esce dallo stabilimento di Sochaux

Peugeot 3008, a cinque anni dal lancio, festeggia già il suo milionesimo esemplare prodotto, uscito dalle linee di produzione dello stabilimento di Sochaux. I dipendenti si sono riuniti intorno al milionesimo esemplare, un 3008 Hybrid, per festeggiare il successo del SUV che ha saputo riscrivere le regole del mercato. Il Peugeot 3008 di ultima generazione ha già superato la soglia del milione di unità prodotte. Realizzato in Europa e in Cina, ha iniziato a conquistare la critica ancor prima di essere lanciato sui mercati, conquistando complessivamente settantasei premi in tutto il mondo, tra cui il prestigioso Car of the Year nel 2017. In Italia, nel corso degli anni ha conquistato 120 mila clienti ed è oggi il secondo SUV del suo segmento più venduto nel nostro Paese. In Europa, occupa il secondo posto nel mercato dei SUV nel 2021 e, oltre all'Italia, occupa posizioni di vertice anche in altri mercati come il Portogallo (dove è il SUV più venduto, ndr) e in Spagna (secondo posto, ndr). L'Europa rappresenta il 65% delle vendite. I suoi principali mercati extra-europei sono Turchia, Israele, Giappone ed Egitto. Oltre l'80% delle vendite sono costituite da versioni con cambio automatico, e circa il 38% dai livelli di allestimento superiori, il che ribadisce perfettamente la crescita del posizionamento del marchio del leone all'interno del mercato. Propone aiuti alla guida di ultima generazione e l'esclusivo Peugeot i-Cockpit, con un nuovo quadro strumenti di alta definizione ed un touchscreen da 10 pollici a centro plancia. Questo SUV incarna perfettamente il concetto di "Power of choice" coniato dal Marchio perché offre ai clienti motorizzazioni ibride plug-in, a due o quattro ruote motrici e motori termici, benzina e Diesel, senza scendere a compromessi in fatto di stile, comfort, tecnologia, abitabilità e piacere di guida, da sempre pilastro del DNA della Casa. Peugeot 3008 ha conquistato i clienti grazie alle sue qualità dinamiche e al suo stile esterno moderno e distintivo. Gli interni, con il rivoluzionario i-Cockpit®, offrono un'atmosfera tecnologica, calda e accogliente, un ambiente molto diverso in cui i clienti si sentono a loro agio e che ha ottenuto uno dei massimi livelli di soddisfazione globale in Europa. . tvi/com 16-Nov-21 16:27