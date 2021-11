Al via la commercializzazione in Sudafrica per Peugeot Landtrek

MILANO - Ha preso il via in Sudafrica la vendita del nuovo Peugeot Landtrek. Questo è il quinto paese a lanciare il Pick-up da 1 tonnellata del Marchio del Leone nella regione, dopo Marocco, Tunisia, Ghana e Senegal. Peugeot si basa su una sua storica e forte tradizione nel mercato dei pick-up. Disponibile in versione doppia cabina, con trazione a 2 o a 4 ruote motrici abbinate al motore Diesel da 150 CV con cambio automatico a 6 rapporti, il nuovo Landtrek rafforza la gamma Peugeot in Sudafrica e contribuirà a conquistare nuovi clienti. La robustezza, lo stile moderno, l'adattabilità e la tecnologia sono caratteristiche importanti per aumentare le vendite del Marchio del Leone in Africa e nei mercati internazionali dei veicoli commerciali leggeri. In Sudafrica, Peugeot landtrek è coperto da una garanzia di 5 anni/100.000 km e dal Service Plan con intervalli di manutenzione di 10.000 km per ottimizzare l'affidabilità e i costi di manutenzione, elementi chiave per i professionisti e gli acquirenti dei Pick-up. I prezzi vanno dai 33.350 euro per la versione Allure Doppia cabina 4x2 ai 38.774 euro per il Landtrek 4Action Doppia cabina 4x4. . tvi/com 17-Nov-21 14:06