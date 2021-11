Miglioramenti dinamici per Lexus LC Model Year 2022

Lexus, basandosi su una potente miscela di design pluripremiato e prestazioni esaltanti che caratterizzano la LC Coupé e la LC Convertible, ha annunciato una serie di miglioramenti dinamici per il model year 22, tra cui sospensioni e comfort di guida migliorati. Da questo mese queste vetture saranno le prime a dar vita all'allestimento Lexus Bespoke, che permetterà ai clienti di ordinare modelli personalizzati. Con le versioni MY22 il marchio premium giapponese abbraccia di nuovo la sua filosofia Lexus Driving Signature attraverso miglioramenti alle caratteristiche di handling del veicolo. Sulla LC, le tarature delle sospensioni anteriori e posteriori sono state riviste per migliorare la sensazione di contatto su strada e la risposta lineare ed efficacie dello sterzo. Questo miglioramento delle sospensioni si traduce in una dinamica del veicolo più nitida e in una connessione ancora più stretta tra auto e guidatore. Tra le modalità di guida su LC Coupé e LC Convertible, "Normal" offre ora un nuovo e migliorato livello di comfort e piacere di guida, mentre la modalità S+ offre prestazioni di guida più esaltanti. I movimenti di beccheggio e rollio sono stati ridotti per ottenere una dinamica più armonica, migliorando ulteriormente il feeling con la vettura. Sui modelli dotati di Lexus Dynamic Handling, questa funzione contribuisce a un'eccellente reattività e a una sensazione di guida più precisa. Per motivi di sicurezza, è stato aggiunto anche un nuovo meccanismo di blocco del cambio per il passaggio da N a D o R, che aiuta a prevenire spostamenti accidentali. Infine, è stata adottata una nuova struttura del sedile che modifica le aree della seduta e dello schienale, contribuendo a migliorare il comfort di guida. LC è ora disponibile con un nuovo spoiler posteriore in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) sviluppato in collaborazione con Yoshihide Muroya, pilota aeronautico professionista giapponese di fama mondiale. Primo frutto della collaborazione con Muroya, questa appendice leggera, altamente rigida ed elegante massimizza le prestazioni aerodinamiche e rende la guida eccezionalmente agile. Laminata in fibra di carbonio e resina epossidica con un nucleo cavo, la trama di carbonio intrecciata è visibile attraverso la finitura lucida. Il design trae ispirazione dall'aviazione, in particolare dai vortici dell'estremità alare che influenzano il design dei profili degli aerei a reazione. Per la prima volta in assoluto, i clienti possono scegliere la propria Lexus LC Coupé o LC Convertible con il nuovo allestimento Lexus Bespoke. Il veicolo sarà costruito da un team d'élite di maestri artigiani "Takumi" Lexus presso la leggendaria fabbrica Lexus Motomachi che ha dato vita alla supercar LFA. I clienti possono configurare una LC o una LC Convertible in base al proprio stile di vita e gusto con caratteristiche uniche intervenendo su nuovi cerchi esclusivi, spoiler, tetto, finiture e colori esterni/interni, oltre a specifiche ispirate alle precedenti edizioni speciali. Alcune opzioni di personalizzazione, incluso il tetto in fibra di carbonio, saranno esclusive della LC . Lexus Bespoke è ulteriormente contraddistinto da un badge interno personalizzato installato sulla console centrale. . tvi/com 17-Nov-21 14:18