Turismo, sui vasetti Nutella le bellezze dei Comuni del Centro Italia

ROMA - C'è chi ha conservato il prezioso vasetto sigillato tra le onorificenze più prestigiose e chi non ha resistito e ne ha subito condiviso il contenuto con i suoi collaboratori e familiari. Chi, invece, lo ha fatto virtualmente con i suoi concittadini attraverso i social. E' stata una sorpresa, per i sindaci delle Regioni del Centro Italia, vedere il proprio Comune tra quelli riportati sui vasetti di Nutella limited edition. Luoghi dalla valenza paesaggistica e turistica di rilievo, autentici gioielli scelti tra oltre 1600 meraviglie italiane candidate e votate dai Nutella Lovers. Per la prima volta per le limited edition di Nutella "TiAmo Italia" sono stati i consumatori a ispirare e decretare i luoghi raffigurati sui vasetti di questa seconda edizione, attraverso una competizione online che ha raccolto 2.143.217 voti da parte del pubblico. In mostra, le meraviglie dell'Italia centrale. E per Toscana, Umbria, Marche e Lazio il testa a testa tra candidate è stato emozionante. Per le Marche è stata scelta Numana, con un bellissimo scorcio di costa sull'Adratico. Dichiara Gianluigi Tombolini, sindaco della città: "Essere stati scelti tra i luoghi del cuore degli italiani nella limited edition di Nutella "Ti Amo Italia" è un modo "dolce" ed unico per celebrare e promuovere la bellezza di Numana e della Riviera del Conero. Ringraziamo la Ferrero per questa grandiosa opportunità poiché Nutella non è solo sinonimo di successo italiano nel mondo ma è soprattutto la ricetta della felicità." Altro posto del cuore marchigiano Le Lame Rosse, soprannominato il grand canyon delle Marche. "Esprimo la più sincera gratitudine dei confronti degli autori di questa interessantissima campagna di promozione e marketing - dichiara Mauro Scaficchia, sindaco del Comune di Fiastra - per aver scelto di inserire Lame Rosse tra le bellezze naturalistiche più rappresentative del nostro entroterra marchigiano e del nostro Paese in generale. Le Lame Rosse diventeranno così un angolo di cuore, non solo un angolo di natura, per tanti turisti che, realmente o virtualmente, avranno il desiderio di esplorarle". In Toscana fa bella mostra di sé nei vasetti di Nutella il Lago di Gramolazzo, in una splendida versione innevata. "Tutta la comunità di Gramolazzo, di Minucciano e della Garfagnana intera è orgogliosa dell'immagine del Lago di Gramolazzo che è stata scelta - scrive Nicola Poli, sindaco di Minucciano -. La frase scelta per accompagnare l'immagine, poi, è una crasi bellissima e poetica, in cui i due elementi che simboleggiano la purezza e il lindore (cielo ed acqua) sembrano contendersi le grazie del Monte Pisanino, il Re delle Alpi Apuane, che si riflette nel cielo, e si specchia nel lago, restituendo la sensazione di pace, armonia e bellezza che prova chi viene a visitare la nostra terra. Grazie Ferrero, Enit e Ministero del Turismo!". Nel senese tutti avranno la possibilità di ammirare il Molino Spagnolo, a pianta circolare, che emerge suggestivamente dalle acque della laguna di Orbetello e si trova all'inizio della diga artificiale fatta costruire dal Granduca Leopoldo II nel 1842 per collegare Orbetello con l'Argentario. "Siamo orgogliosi e piacevolmente colpiti che la raffigurazione del nostro Mulino sulla Laguna sia stata scelta e valorizzata attraverso un brand importante quale la Ferrero rappresentandola nei barattoli della Nutella", commenta il sindaco Andrea Casamenti. Più giù, in Umbria, una bellezza mozzafiato, come la cascata delle Marmore, fa il paio con un suggestivo e fiorito vicolo di Spello. Scrive Leonardo Latini, sindaco di Terni: "La nostra Cascata delle Marmore, uno dei luoghi turistici più attrattivi d'Italia, sul vasetto della Nutella, uno dei dolci più amati dagli italiani: trovo che sia un connubio perfetto per promuovere, con dolcezza, la bellezza del nostro territorio". Orgoglioso anche Moreno Landrini, che la sua Spello sia stata scelta come uno dei luoghi del cuore degli italiani. "Partecipare alla campagna pubblicitaria della Nutella, un importante brand conosciuto ed apprezzato non solo a livello nazionale, è una notevole occasione per promuovere l'immagine di Spello. Un ringraziamento a tutti i cittadini che con amore e dedizione durante l'anno custodiscono angoli della città divenuti nel tempo meta privilegiata per turisti e visitatori. Grazie alla Ferrero, i vicoli, le finestre e i balconi di Spello, sono premiati con un riconoscimento di portata nazionale che rafforza anche la vocazione floreale della città, identificata con la dizione 'Spello Città d'Arte e dei Fiori'". A chiudere il tour del Centro Italia l'Isola di Ponza, di fronte al golfo di Gaeta e la città Eterna che ha avuto la meglio nel duello con il Terminillo, a cui era andato il 46% delle preferenze. I due luoghi si contendevano la propria immagine sui prossimi barattoli della Nutella. Sul vasetto della Nutella limited edition un caratteristico scorcio della capitale avvolto in uno spettacolare cielo rosato. . dac/fsc/red 18-Nov-21 13:16