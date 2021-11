toyota Hilux si aggiudica l'International Pick-up Award

ROMA - Toyota Hilux ha vinto il 6° International Pick-up Award 2022/2023. L'assegnazione di questo prestigioso premio per i pick-up di medie dimensioni ha avuto luogo durante la fiera Solutrans 2021 a Lione, in Francia. "Dal 2009, ogni due anni, l'International Pick-up Award (IPUA) viene assegnato al pick-up da una tonnellata più efficiente in commercio", ha spiegato Jarlath Sweeney, presidente della giuria del premio International Van of the Year, che organizza la competizione. "I pick-up sono veicoli multifunzionali prodotti e venduti a livello globale, pertanto sia il prodotto che il mercato sono caratterizzati da una continua evoluzione, con molti marchi che stabiliscono standard elevati in termini di prestazioni, sicurezza e comfort di marcia". Il pluripremiato Hilux è stato onorato con questo ultimo riconoscimento da una giuria di esperti del comitato International Van of the Year in riconoscimento non solo del suo nuovo potente powertrain, della sua maneggevolezza e, naturalmente, della sua leggendaria qualità, durata e affidabilità (QDR), ma anche per il suo crescente appeal nei mercati mondiali del dual use, leisure e urban. Commentando il risultato, Didier Gambart, Vice President of Toyota Motor Europe Sales, Marketing and Customer Experience, ha dichiarato: "Con oltre 50 anni di heritage, Hilux è sempre stato sinonimo di eccezionale qualità, durata e affidabilità (QDR), nonché di prestazioni in off-road ai vertici della categoria. Ora, con l'ultimo Hilux, abbiamo ampliato la gamma di motori con un nuovo diesel da 2,8 litri che offre ancora più piacere di guida e potenza, permettendoci di soddisfare le esigenze dei clienti che desiderano non solo un mezzo da lavoro, ma anche un veicolo per il tempo libero. Quindi, per noi, questo premio è un riconoscimento di tutte le qualità intrinseche di Hilux, ad un livello ancora più alto". . tvi/com 19-Nov-21 10:27