Bmw Motorrad presenta il ConnectedRide Cradle

BMW Motorrad offre il ConnectedRide Cradle per tutti i motociclisti che amano impiegare lo smartphone per la navigazione. Non si tratta solo di un semplice supporto per utilizzare agevolmente lo smartphone come navigatore satellitare durante la guida. Bensì, consente di visualizzare contemporaneamente la mappa di navigazione e i dati del veicolo quali l'angolo di inclinazione, l'accelerazione, la decelerazione e molto altro ancora tramite la BMW Motorrad Connected App utilizzando la manopola multi-controller. Grazie alle staffe laterali regolabili individualmente, il ConnectedRide Cradle si adatta a qualsiasi smartphone, consentendo inoltre la ricarica induttiva secondo lo standard Qi con un massimo di 7,5 W o via cavo attraverso una connessione USB-C con un massimo di 7,5 W (1,5 A a 5 V). Un indicatore di carica a LED (che può essere spento) fornisce informazioni sullo stato di carica del telefono. Per sicurezza, e se la struttura lo consente, il ConnectedRide Cradle può essere ancorato alla moto. Il ConnectedRide Cradle può essere impiegato anche su modelli BMW Motorrad più vecchi (per esempio BMW R 1200 GS K50) adattandosi a tutti i modelli BMW Motorrad dotati dell'optional "Predisposizione per il sistema di navigazione (option 272)" - così come ai modelli dotati della manopola multi-controller e della possibilità di adattare il sistema di navigazione tramite il BMW Motorrad workshop system (tranne per i modelli R 1200 RT, R 1250 RT, K 1600). Sui veicoli più vecchi senza quadro strumenti TFT, la funzione è utilizzabile tramite il dispositivo di comando della "Predisposizione per l'unità di navigazione SA 272". Affinché sia possibile la visualizzazione dei dati del veicolo è necessaria la presenza della funzione "Computer di bordo Pro (option 221)". Il ConnectedRide Cradle non può essere utilizzato con il Navigator 4-Button Mount Cradle. Per poter utilizzare al meglio le funzioni descritte, è necessario utilizzare la Bmw Motorrad Connected App versione 4.0 o superiori. Bmw Motorrad raccomanda di installare sempre gli ultimi aggiornamenti per garantire il corretto funzionamento. Per abilitare il controllo dell'app tramite i comandi della moto è necessaria una connessione Bluetooth. Lo smartphone deve essere dotato di Bluetooth Low Energy almeno nella versione 4.2 per soddisfare i requisiti di sicurezza (LE Secure Connections) per la connessione. Gli smartphone dotati di versioni Bluetooth meno recenti non sono supportati. L'accoppiamento Bluetooth avviene all'interno della Bmw Motorrad Connected App ed è richiesta la conferma solo una volta durante la configurazione iniziale. . tvi/com 19-Nov-21 10:50