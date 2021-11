Ford presenta nuovo E-Transit, primo commerciale elettrico

MILANO - Ford sceglie Milano per l'anteprima nazionale del nuovo E-Transit, il primo veicolo commerciale dell'Ovale Blu completamente elettrico. L'E-Transit entra nel mercato con un prezzo di listino estremamente competitivo: il lead in è 48.500 euro per la versione Trend del Van 350 da 184CV, una scelta legata alla volontà del marchio dell'Ovale Blu di contribuire ad accelerare l'adozione dei veicoli elettrici offrendo un veicolo accessibile. "E-Transit rappresenterà un salto di qualità per gli operatori di veicoli commerciali. I nuovi servizi connessi e le tecnologie avanzate razionalizzeranno le attività dei clienti e aumenteranno la loro produttività nel passaggio a flotte completamente elettriche", ha detto Hans Schep, General manager, Commercial Vehicles, Ford of Europe. "Con un prezzo pensato per rimuovere qualsiasi barriera all'ingresso, E-Transit è una proposta davvero convincente per le imprese europee", ha aggiunto. La capacità della batteria utilizzabile è di 68 kWh come standard, e fornisce un'autonomia di guida fino a 317 km WLTP. La capacità reale dell'E-Transit è fornita dal motore che offre 430 Nm di coppia, con una scelta di 135 kW (184 CV) o 198 kW (269 CV) di potenza massima, portata lorda fino a 1.758 kg sul furgone e una gamma completa di 25 varianti tra furgone, furgone doppia cabina e chassis cabinati con diverse lunghezze e altezze del tetto e massa totale da 3,5 a 4,25 tonnellate. Per la massima produttività in loco, gli operatori possono utilizzare la funzione ProPower Onboard, che fornisce fino a 2,3 kW da prese standard nell'abitacolo e nell'area di carico, per alimentare strumenti, luci, computer portatili e conversioni come le unità di refrigerazione. Per quanto riguarda la ricarica, attraverso Ford Telematics, le flotte possono gestire il pagamento della ricarica pubblica utilizzando la rete di ricarica Ford, così come procedere al rimborso dei dipendenti che ricaricano i veicoli a casa. Gli autisti possono anche individuare i punti di ricarica disponibili, accedere e richiedere un rimborso mentre sono in viaggio utilizzando l'app Ford Charge Assist integrata nel sistema SYNC 4 del veicolo e accessibile tramite il touchscreen da 12 pollici. E-Transit offre sia la ricarica in corrente alternata AC sia la ricarica rapida in corrente continua DC. Infatti, il caricabatterie di bordo da 11,3 kW di E-Transit è in grado di ricaricare completamente la batteria in un massimo di 8.2 ore. In corrente continua, E-Transit è, invece, in grado di accettare in ingresso una potenza massima di 115 kW che consente di effettuare una ricarica dal 15% all'80% della capacità massima della batteria in 34 minuti. Attraverso il dashboard Telematics, gli operatori possono visualizzare in tempo reale i dati relativi alla loro flotta E-Transit, come la posizione del veicolo, l'autonomia e lo stato di carica, e possono monitorare e geolocalizzare i loro veicoli. È possibile anche programmare a distanza il Pre Conditioning mentre i veicoli sono in carica, in modo che non venga utilizzata energia della batteria per riscaldare o raffreddare la cabina all'inizio della giornata. Al lancio, nella primavera del 2022, Ford E-Transit fornirà a tutti i clienti un equipaggiamento standard completo, con tecnologie avanzate capaci di rendere ancora più facile e vantaggiosa la transizione a un motore elettrifico. . bla/ads/red 23-Nov-21 16:34