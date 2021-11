Nasce il primo "Basket Bond - Energia Sostenibile" per imprese filiera

MILANO - Eni rafforza ulteriormente l'impegno per una transizione energetica equa e inclusiva avviando il programma "Basket Bond - Energia Sostenibile", realizzato insieme a ELITE società del Gruppo Borsa Italiana/Euronext e illimity Bank per accelerare la crescita e lo sviluppo della supply chain. Il programma "Basket Bond - Energia Sostenibile" sarà il primo strumento di finanza innovativa rivolto a tutte le imprese della filiera integrata dell'energia, con un focus particolare sulle PMI e dedicato agli obiettivi di sviluppo sostenibile; le aziende ammesse al programma potranno accedere a risorse finanziarie - a condizioni agevolate in funzione del profilo di sostenibilità attuale e prospettico - da destinare a progetti e investimenti finalizzati al raggiungimento dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. Le aziende impegnate in un percorso di transizione energetica giusta e con l'ambizione di migliorare i propri processi industriali e modelli di business, potranno quindi finanziare, ad esempio, iniziative concrete come il rinnovamento impianti ai fini di efficienza energetica e miglioramento dell'impatto ambientale, l'accesso a fonti energetiche rinnovabili, la mobilità sostenibile, l'adozione di modelli di economia circolare, la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, la formazione e creazione di nuove competenze. Il programma è sviluppato da Eni, ELITE e illimity che, in qualità di arranger, si occuperà di strutturare l'operazione e definire le caratteristiche finanziarie supportando le società nell'emissione e nel collocamento dei bond. Eni ha costruito un business model che mette la sostenibilità al centro di ogni attività aziendale, inclusa la strategia finanziaria, ritenendo che lo sviluppo e l'utilizzo di strumenti finanziari sustainability-linked possano contribuire a promuovere il processo di transizione energetica verso un futuro low-carbon. ELITE è da sempre impegnata, sia in Italia che all'estero, a supportare la crescita sostenibile delle piccole e medie imprese, asset portante dell'economia reale e, grazie a questo progetto, intende supportare le filiere, investire nel tessuto imprenditoriale del Paese per avere imprese più solide, capaci di innovare e competere a livello internazionale. illimity, con questo nuovo progetto, può fornire un ulteriore strumento di finanziamento per tutte quelle imprese che hanno piani di sviluppo sostenibile offrendo condizioni agevolate in funzione del profilo di sostenibilità rafforzando così la sua strategia ESG al supporto di piccole e medie imprese. Con il Programma "Basket Bond - Energia Sostenibile", Eni rafforza ulteriormente la propria strategia di sostenibilità ed il suo impegno a coinvolgere l'intera catena di fornitura nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ("UN SDGs") e della transizione equa e inclusiva. . mgg/com 25-Nov-21 10:42