Nuova Toyota Aygo X da oggi prenotabile online

È ora prenotabile online la Nuova Toyota Aygo X, svelata in anteprima mondiale il 5 novembre. Il nuovo urban crossover del marchio delle tre ellissi potrà essere riservato sul sito Toyota.it in pochi semplici passi: il cliente potrà scegliere la versione e il colore preferito versando un deposito di 100€ e ottenere così dei vantaggi esclusivi. Sono 3 gli allestimenti attualmente disponibili: Trend, Lounge e Limited in entrambe le versioni berlina e "air" con tetto in tela apribile elettricamente. L'allestimento Trend offre di serie cerchi in lega da 17", climatizzatore automatico, Toyota Safety Sense di ultima generazione, sistema multimediale con schermo da 8", connettività Apple Carplay e Android Auto e vetri posteriori oscurati. La Lounge aggiunge i cerchi in lega da 18", i fari Full-LED e il nuovo sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 9", navigazione cloud-based e integrazione smartphone wireless. La Limited, disponibile solo per i primi mesi di vendita e in numero limitato, non passa inosservata con l'esclusiva combinazione della vernice Cardamom Green e dettagli, esterni e interni, Mandarina Orange, e cerchi in lega da 18" nero opaco. All'interno troviamo invece i sedili riscaldabili in pelle e tessuto con design esclusivo. I clienti che effettueranno la prenotazione avranno un pacchetto manutenzione valido per 4 anni o 60.000 chilometri incluso nel prezzo e saranno tra i primi a guidare Aygo X una volta confermato l'acquisto. La scelta dell'allestimento non è vincolante - potrà essere infatti eventualmente cambiato al momento dell'ordine della vettura - mentre i clienti che decideranno di non procedere all'acquisto potranno ottenere il rimborso del deposito versato. . tvi/com 25-Nov-21 19:51