Allegri "Con Atalanta gara tra squadre in lotta per 4° posto"

TORINO - "Domani è una partita tra due squadre che lottano per il quarto posto. Bisogna far i complimenti a loro, alla società e a Gasperini perché stanno ottenendo risultati importanti. È una partita complicata, bisogna giocare bene tecnicamente e sarà sicuramente una bella gara". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del big match di campionato con l'Atalanta. Il mister bianconero torna anche sul pesante ko in Champions con il Chelsea: "La partita che dovevamo vincere era quella di Torino. Non dovevamo perdere per 4-0 ed è stata una brutta figura. Paradossalmente abbiamo fatto meglio il primo tempo a Londra piuttosto che a Torino. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di giocare gli ottavi, adesso arriva un mese importante per rosicchiare qualche punto. Le prossime sei partite saranno molto importanti per noi". Per quanto riguarda la formazione da opporre agli orobici, Allegri spiega che "Dybala è in una buona condizione e domani può partire titolare. Se può giocare Arthur? Non so ancora, sono molto contento di lui perché è un professionista serio. Kulusevski? Sta un po' meglio, ha questo problema ai denti che anche ieri gli ha dato qualche fastidio". Circa il momento della squadra spiega: "La Juve deve avere tranquillità perché il valore della rosa è ottimo. In questo momento la difficoltà sta nella differenza reti. Abbiamo fatto 18 gol e subiti 15. Il calcio è cambiato molto ma la differenza reti è quella che ti fa vincere i campionati". . mc/red 26-Nov-21 12:59