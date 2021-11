Volvo Cars espande la presenza in Medio Oriente

ROMA - Volvo Cars sta rinnovando il suo impegno in Medio Oriente con una serie di importanti iniziative che prevedono l'ampliamento della rete di partner esistenti, l'apertura di un nuovissimo centro regionale di distribuzione ricambi e la creazione di un'esperienza di acquisto di livello superiore per i clienti della regione grazie all'apertura di un prestigioso Volvo Studio a Dubai. L'espansione della presenza di Volvo Cars in Medio Oriente coincide con il lancio del primo modello completamente elettrico, la XC40 Recharge, nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) e promuoverà la gamma Recharge di prodotti esclusivamente elettrificati e ricaricabili in mercati selezionati. Ciò si allinea all'obiettivo strategico di Volvo Cars di diventare un marchio di auto di lusso a trazione completamente elettrica entro il 2030. Nell'ambito della sua strategia commerciale, Volvo Cars sta investendo molto sui canali di vendita online, riducendo la complessità della sua offerta di prodotti e introducendo schemi di prezzi trasparenti. Oltre alle vendite online, Volvo Cars si concentrerà su un'offerta per i clienti completa e omogenea. Questa visione strategica si basa su tre pilastri fondamentali, vale a dire: elettrico, online e crescita. I nuovi sviluppi e gli impegni in Medio Oriente confermano la validità di questi tre orientamenti: di fatto alcuni mercati stanno già passando a un portafoglio di prodotti "Recharge only" e promuovendo un aumento delle vendite online dirette ai clienti. A Dubai, Volvo Cars sta trasformando l'esperienza di acquisto di un'auto per i clienti attraverso l'apertura di un Volvo Studio, uno prestigioso spazio dedicato alla vendita diretta che è anche il primo nel suo genere ad essere ubicato all'interno di un centro commerciale e il secondo in assoluto in Medio Oriente, dopo quello del Kuwait. Oltre ad espandere la sua rete di partner, Volvo Cars ha anche aperto il suo primo centro di distribuzione ricambi della regione a Dubai. La nuova struttura di 2.100 metri quadrati è in grado di stoccare fino a 5.000 parti diverse. . ads/com 30-Nov-21 16:45