Astra Sports Tourer, prima station wagon elettrica di Opel

ROMA - Opel presenta la nuova Astra Sports Tourer. La nuova vettura sarà disponibile in due versioni plug-in hybrid fin dall'inizio delle vendite e sarà quindi la prima station wagon elettrica della Casa tedesca. Oltre alla trazione elettrica, la nuova Opel Astra Sports Tourer sarà disponibile con motori benzina e diesel molto efficienti. La potenza va da 81 kW (110 CV) a 96 kW (130 CV) nelle versioni benzina e diesel e arriva a 165 kW (225 CV) di potenza di sistema nelle versioni plug-in hybrid. Il cambio a sei velocità è disponibile di serie in abbinamento ai motori benzina e diesel, e il cambio automatico a otto rapporti (elettrificato sulle versioni plug-in hybrid) è in opzione sui propulsori più potenti. Nonostante il passo di 2.732 mm, notevolmente più lungo (+ 70 mm) rispetto al modello precedente, e superiore di 57 mm nei confronti di nuova Opel Astra 5 porte, la nuova Opel Astra Sports Tourer è più corta di 60 mm rispetto al modello che va a sostituire, grazie a uno sbalzo anteriore particolarmente ridotto. E' la prima station wagon Opel che interpreta la filosofia stilistica 'bold and pure'. L'Opel Vizor, il nuovo volto del marchio, segue la bussola Opel dove gli assi verticale e orizzontale - la piega sul cofano e la grafica ad ala delle luci per la marcia diurna - si intersecano con il logo del Blitz Opel al centro. Allungato su tutto l'anteriore, il Vizor integra tecnologie come i fari anteriori adattivi Intelli-Lux LED® Pixel e la telecamera anteriore. Al posteriore la bussola Opel si ripete con il Blitz montato al centro, la luce di stop montata in alto e allineata verticalmente e le luci posteriori particolarmente sottili. Queste ultime sono identiche a quelle della versione 5 porte, a rafforzare ulteriormente i legami con la famiglia Opel Astra. Anche nell'abitacolo si è compiuto un grande passo avanti. Il Pure Panel completamente digitale offre ai clienti un'esperienza pura e maggiormente intuitiva. I passeggeri possono utilizzare la nuova Opel Astra Station Tourer grazie al larghissimo schermo touch, proprio come uno smartphone. Sistemi fondamentali come il climatizzatore possono ancora essere comandati con interruttori e tasti fisici. Si distingue anche per le modernissime tecnologie che porta nel settore di mercato delle station wagon compatte. Tra i numerosi sistemi presenti spicca l'ultima evoluzione dei fari attivi Intelli-Lux Led Pixel che non abbagliano. Il bagagliaio della nuova Opel Astra Sports Tourer offre un volume superiore ai 608 litri con i sedili posteriori in posizione e arriva a ben 1.634 l con i sedili posteriori abbattuti. Si può ottimizzare il volume del bagagliaio delle versioni con motore termico grazie al sistema "Intelli-Space" offerto in opzione. Il piano di carico mobile può essere spostato facilmente con una sola mano dalla posizione alta a quella bassa, oppure disposto a un angolo di 45 gradi. Inoltre, per una comodità ancora maggiore, si può riporre la cappelliera retraibile quando il piano mobile è in posizione alta o bassa. . ads/com 01-Dic-21 16:10