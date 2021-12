Nuovo Peugeot e-Boxer ordinabile in Italia

ROMA - Peugeot apre l'ordinabilità in Italia del Nuovo e-Boxer, il veicolo commerciale di taglia grande, oggi disponibile anche in versione 100% elettrica. Con un listino che parte da 57.990 euro (i.e.) è disponibile in 16 diverse versioni. Oltre a Nuovo Peugeot e-Expert ed e-Partner, il brand Peugeot avvia la commercializzazione in Italia del Nuovo Peugeot e-Boxer, esempio perfetto del Power of Choice inventato dalla Casa. Grazie a questo nuovo modello, Peugeot è in grado di offrire già oggi ai clienti una gamma di veicoli commerciali 100% elettrificata. Forte di un grande successo commerciale ottenuto dalle varie generazioni dal suo lancio avvenuto nel 1994, Peugeot Boxer si presenta oggi anche in versione a zero emissioni con autonomia fino a 224 km nel ciclo di omologazione WLTP, 2 capacità di batteria (37 kWh e 70 kWh), 4 lunghezze e 3 altezze ed un volume di carico identico alla versione a combustione interna (fino a 17 metri cubi). Si tratta del modello di maggiori dimensioni presente all'interno della gamma della Casa che presenta un'offerta sempre più tarata sulle nuove esigenze di trasporto del periodo che stiamo tutti vivendo. Nuovo e-Boxer è disponibile in 16 diverse versioni: 8 configurazioni di furgone lamierato, 6 di telaio cabinato e 2 di pianale cabinato. Dotato di un motore elettrico da 136 CV e in grado di erogare una coppia massima di 260 Nm, Nuovo e-Boxer è in grado di offrire prestazioni adeguate all'utilizzo per cui è stato progettato e si dimostra un partner affidabile per i trasporti di ogni giorno. L'intera gamma è disponibile nella versione Premium, che comprende il caricatore on board (OBC) da 22 kWh e un cavo di ricarica trifase da 22 kWh Modo 3 Tipo 2 per la modalità rapida. Nuovo e-Boxer mantiene lo stesso volume di carico della versione termica (fino a 17 m3), grazie all'alloggiamento ottimale delle batterie sotto il pianale, disponibili con due diverse capacità: 37 kWh per una autonomia fino a 117 Km WLTP; 70 kWh per una autonomia fino a 224 Km WLTP. . ads/com 01-Dic-21 17:26