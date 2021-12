Citroën arricchisce l'esperienza elettrica dei suoi clienti

Citroën, ben consapevole delle sfide della transizione verso l'elettrificazione, sviluppa costantemente i suoi prodotti e servizi per adattarli al meglio alle esigenze dei clienti e aiutarli ad utilizzare i veicoli elettrici in modo più sereno ed efficiente. Dal mese di ottobre, le ë-C4 beneficiano di evoluzioni tecnologiche che aumentano a 357 km l'autonomia omologata nel ciclo WLTP e migliorano l'autonomia nell'uso reale di quasi 30 km in base alle condizioni di utilizzo. Con il sistema "Plug-in-Reminder", poi, dal mese di ottobre, aiuta i suoi clienti di SUV C5 Aircross Hybrid Plug-In in Francia e nel Regno Unito a ridurre il consumo di carburante e l'impatto ambientale. Mediante notifiche visualizzate sullo schermo del veicolo, i clienti sono invitati ad effettuare una ricarica nel caso in cui il computer di bordo rilevi una possibile ottimizzazione del consumo di carburante in base al numero di viaggi e di ricariche effettuate. Questo sistema sarà esteso all'Europa all'inizio del 2022 e sarà disponibile su C5 X. Infine, Con il "PHEV Connect", Citroën aiuta i fleet managers a gestire le loro flotte di veicoli ibridi plug-in e ottimizzarne i costi. PHEV Connect è stato implementato in Europa da marzo 2021 e copre già oltre 7.400 veicoli. . tvi/com 03-Dic-21 17:28