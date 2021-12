Si chiama Austral il nuovo SUV di Renault

ROMA - Austral è il nuovo SUV di Renault, dove tecnologia, abitabilità e piacere di guida si uniranno per creare una nuova offerta nella categoria dei SUV compatti. AUSTRAL, con una lunghezza totale di 4,51 m, potrà ospitare fino a 5 passeggeri. Il marchio francese prosegue la sua offensiva per riconquistare il segmento C, cominciata con Arkana e, tra breve, Nuova Mégane E-TECH Electric. Austral, che sostituirà l'attuale Kadjar nella gamma, sarà presentato al pubblico a primavera 2022. "Austral rimanda anche ai colori e al calore dell'emisfero sud. È un nome che invita al viaggio ed è perfetto per un SUV. Ha una fonetica armoniosa, equilibrata e facile da pronunciare per tutti, un nome internazionale" dichiara Sylvia Dos Santos, Responsabile della Strategia Nomi presso la Direzione Global Marketing della Marca Renault. . tvi/com 06-Dic-21 11:45