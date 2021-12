Toyota, la famiglia Yaris si allarga con la versione GR Sport

ROMA - Presentata la nuova Toyota Yaris GR SPORT, che entra a far parte della pluripremiata famiglia Yaris che include la nuova Yaris, lanciata nel 2020 e Auto dell'Anno 2021 in Europa, e che comprende anche il modello sportivo GR Yaris, che, tra una lunga lista di premi, ha recentemente ottenuto in Germania l'ambito Volante d'Oro 2021. Può essere ordinata con una nuova e attraente tonalità Dynamic Grey con tetto nero che è disponibile esclusivamente sulla versione GR Sport. Sono inoltre presenti nuovi cerchi da 18 pollici dedicati con dettagli rossi che ricordano i colori del GAZOO Racing e griglia anteriore che vanta ora un nuovo design a rete con motivo a "G". Infine, un nuovo diffusore a forma di T le dona un look ancora più aggressivo. Il tema Gazoo Racing continua all'interno con i loghi specifici sul volante, sul poggiatesta del sedile, sul pulsante di accensione e sul display della strumentazione principale. I sedili presentano ora un nuovo rivestimento in Ultrasuede™, mentre le cuciture rosse sono estese anche al volante in pelle traforata e al cambio. I rivestimenti delle portiere, la console e il volante hanno rifiniture esclusive in grigio canna di fucile. Sia le sospensioni anteriori che quelle posteriori sono state ritarate per offrire prestazioni migliori. Gli ammortizzatori sono stati ottimizzati in modo che alle basse velocità reagiscano più rapidamente per offrire un feedback migliore dello sterzo e un maggiore comfort di guida. Inoltre, nella parte posteriore, le molle sono state ottimizzate per diminuire il rollio o il sollevamento delle ruote durante l'accelerazione e la frenata, per garantire un'esperienza di guida fluida e divertente. Il servosterzo elettronico è stato aggiornato per ridurre il ritardo dell'input del guidatore, il che si traduce in una maggiore precisione della traiettoria impostata e un feeling di guida migliore. I supporti sottoscocca aggiuntivi su entrambi i lati migliorano la rigidità, la maneggevolezza e la stabilità del corpo vettura, mentre le prestazioni aerodinamiche sono state migliorate con rivestimenti aggiuntivi all'interno dei passaruota anteriori e posteriori per ridurre la resistenza all'aria. La nuova Yaris GR Sport sarà disponibile esclusivamente con la motorizzazione Full Hybrid Electric da 1,5 litri e 116 cavalli di potenza, e verrà commercializzata in Europa dal secondo trimestre del 2022. . tvi/com 06-Dic-21 12:07