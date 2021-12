Cambio al vertice per Mercedes Benz Vans

STOCCARDA (GERMANIA) - Marcus Breitschwerdt, 60 anni, attualmente Responsabile di Mercedes Benz Vans, a partire dal 1° gennaio 2022 cederà il testimone a Mathias Geisen, 43 anni, attualmente Head of Corporate Strategy per Daimler & Mercedes-Benz. Sotto la guida di Marcus Breitschwerdt passeranno tutti gli aspetti del brand and corporate heritage incluso il Museo Mercedes Benz, nonché tutte le attività commerciali del Classic. "Mathias Geisen ha svolto un ruolo decisivo nella strategia della nostra azienda. È uno degli architetti della conversione di Mercedes Benz verso un'azienda tecnologica leader nel segmento del lusso automobilistico e ha svolto un ruolo chiave nell'implementazione di questa strategia. In qualità di leader appassionato con un'ampia esperienza internazionale, ha dimostrato competenze in un'ampia varietà di settori. Mathias è quindi perfettamente adatto per succedere a Marcus Breitschwerdt nel guidare ulteriormente il nostro business di veicoli nel futuro" ha dichiarato Ola Källenius, Chairman of the Board of Management of Daimler AG and Mercedes-Benz AG. . tvi/com 06-Dic-21 15:36