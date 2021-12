Dialogo fermo tra Oms e ricercatori sulle sigarette elettroniche

ROMA - L'Oms ha lanciato da tempo una serie di campagne, con cui punta a ridurre al 5% i fumatori di sigarette entro nel 2040. Al ritmo attuale, infatti, ogni anno muoiono nel mondo circa otto milioni di persone per malattie legate al fumo, di queste l'80% sono i fumatori attivi. Più di 20mila al giorno. Per ridurre questi numeri, è sempre più diffusa anche nella comunità scientifica, l'opinione che le sigarette elettroniche possano essere uno strumento fondamentale. E' quanto sta emergendo dall'ultima edizione "The e-cigarette summit", che dal 2013 raccoglie studiosi di mezzo mondo su questo tema. Colin Mendelsohn, autore del libro "Stop Smoking, Start Vaping" ha spiegato come ad oggi, "la maggior parte dell'opposizione alle sigarette elettroniche non si basa su prove ma su questioni ideologiche sottostanti, posizioni morali". Ecco perché Robert Beaglehole, dell'università di Auckland, dopo quasi 50 anni di lavoro con l'Oms, ritiene prioritario che l'organizzazione promuova una politica di controllo del tabacco che includa la riduzione del danno, ovvero l'incentivazione a passare dai prodotti tradizionali a quelli tecnologici come le sigarette elettroniche o i prodotti a tabacco riscaldato perché ad oggi "l'Oms ha perso l'orientamento. I Paesi che hanno abbracciato la riduzione del danno stanno rapidamente riducendo i tassi di fumatori, in Svezia e Giappone si registra una diminuzione del 30%. Vi chiedo di considerare la possibilità che vi sbagliate", ha concluso Beaglehole rivolgendosi al direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. A livello scientifico, le evidenze legate all'abbandono del fumo tradizionale per quello elettronico appaiono sempre più chiare, tanto che parla di "moderata certezza" Jamie Hartman Boyce, che rappresenta il Cochrane Tobacco Addiction Group, un'organizzazione globale senza scopo di lucro, considerata il gold standard delle revisioni scientifiche. "Il motivo per cui si parla di una certezza solo moderata è il basso numero di studi", aggiunge. "Non ci sono prove chiare di danni da e-cigs. Gli eventi avversi gravi sono molto rari", spiega, sottolineando la divergenza tra percezione dei danni, e prove che "si sono mosse nella direzione opposta: ci sono prove crescenti che le sigarette elettroniche sono meno dannose del fumo e possono aiutare le persone a smettere del tutto". Secondo gli studi del Cochrane, "i risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici non raggiungono il pubblico che li paga". Come mai? Ci sono molte informazioni contrastanti, specialmente sui media. "Ma l'elefante nella stanza è il danno del fumo. Le sigarette uccidono più persone del Covid, ma continuano a essere vendute", conclude Hartman Boyce. Di qui deriva la necessità di uniformare la ricerca sulle sigarette elettroniche, tema di cui si occupa Robert West, dell'University College London. "Se non possiamo smettere di fumare, vogliamo ridurne i danni. Se permettiamo dei pregiudizi, allora non stiamo facendo il nostro lavoro correttamente. Quindi dobbiamo fare tutto il possibile per ridurre i danni causati dai pregiudizi", spiega West, che denuncia una "grave distorsione della base di prove" con l'obiettivo di "scoraggiare i buoni ricercatori dal lavorare in un campo". Chi invece lavora sul campo è Karl E. Lund, dell'Istituto norvegese di sanità pubblica, un Paese dove si è registrato un forte calo dei fumatori, e dove cresce l'utilizzo delle sigarette elettroniche quale strumento per ridurre il fumo convenzionale. "In futuro le sigarette potrebbero diventare un prodotto di nicchia. I prodotti a basso rischio diventerebbero ridondanti. Perché dovremmo usarli? Creano dipendenza, ma la differenza è che non uccidono il consumatore. Le persone li useranno per divertimento, passione, interesse e ispirazione", spiega Lund. Che va oltre: stando ai suoi studi, il beneficio indotto da un fumatore classico che passa alle sigarette elettroniche, è pari all'effetto di 20 non fumatori che passano alle sigarette elettroniche. Una dinamica che in Inghilterra è stata misurata empiricamente, durante il lockdown 2020, quando 5000 senzatetto a Londra hanno ricevuto insieme all'assistenza e a una camera d'albergo, anche un contributo per ridurre la dipendenza dalle sigarette classiche. Gli hotel erano provvisti di kit di avviamento per sigarette elettroniche. Alla fine di quel periodo, la metà di loro ha continuato a fumare solo sigarette elettroniche. Ovviamente ci sono anche dei rischi da valutare, come la prevenzione dell'accesso dei giovani a questi prodotti. Ci sono poi normative contrastanti sui liquidi e gli aromi che vengono inseriti nelle sigarette elettroniche, che sono spesso di dubbia provenienza, e vengono venduti prevalentemente on-line. Questo perché ci sono varie falle nelle normative, anche in Europa. Anche se gli eurodeputati, in prevalenza danno un giudizio positivo sulle sigarette elettroniche, ritenendole anche un modo utile per smettere di fumare. Un punto di partenza. . jp/sat/red 07-Dic-21 12:10