Jeep Wrangler 4xe model year 2022, più ecologica e tecnologica

TORINO - Si aprono in Italia gli ordini della Jeep Wrangler 4xe model year 2022, che rappresenta un altro passo nel percorso del brand verso l'elettrificazione dell'intera gamma. Grazie al motopropulsore ibrido plug-in, la Wrangler 4xe consente ai clienti di muoversi quotidianamente in città in modalità full-electric a zero emissioni e di godere di un'esperienza di guida su strada efficiente e divertente, con capacità all-terrain ulteriormente migliorate in un silenzio pressoché assoluto. Con l'introduzione del model year 2022, il 100% della gamma Wrangler è offerto esclusivamente in versione ibrida plug-in nei mercati europei con guida a sinistra. Una delle principali novità sulla gamma Wrangler MY22 è il resistente parabrezza in Gorilla Glass di Jeep Performance Parts (JPP) disponibile direttamente dalla fabbrica. Utilizza la stessa tecnologia di irrobustimento chimico degli schermi dei telefoni cellulari. La combinazione di uno strato interno ultrasottile in Gorilla Glass e di uno strato esterno più spesso del 52% rende questo parabrezza leggero, robusto e fino a tre volte più resistente alle potenziali scheggiature, crepe e fratture causate da pietre e detriti durante la guida in off-road. I modelli Wrangler 4xe model year 2022 offrono inoltre la nuova opzione tetto con soft top ripiegabile Sunrider Flip Top. Questa nuova soluzione per la guida open-air è costituita da una porzione soft top sopra i sedili anteriori e da un hard top che si estende sulla parte restante del tetto. Il soft top può aprirsi per consentire agli occupanti di viaggiare a cielo aperto. Il nuovo soft top ripiegabile include guide e hardware per un'installazione rapida. La versione ibrida plug-in 4xe dell'icona Wrangler è anche il modello più connesso di sempre e offre inoltre un toolkit integrato e completo per gestire e rendere l'esperienza di mobilità estremamente semplice e divertente grazie alla suite di Uconnect Services disponibile sul sistema Uconnect NAV da 8,4", insieme all'app "My Uconnect". La connettività avanzata della Wrangler 4xe è stata sviluppata per soddisfare le diverse esigenze dei clienti e semplificare l'esperienza 4xe in tutte le condizioni di guida, grazie a una suite di applicazioni che permette di controllare varie funzioni del veicolo a distanza e in tutta comodità. Mediante l'applicazione mobile "My Uconnect", i clienti possono accedere a numerosi servizi per gestire in maniera semplice e veloce lo stato e la manutenzione del veicolo, la ricerca di stazioni di ricarica ed eventuali difficoltà o emergenze come il furto. La suite di UconnectTM Services include servizi connessi dedicati alla guida elettrificata e alla connettività avanzata, tra cui i servizi My Assistant, My Car, My Remote e My eCharge. Inarrestabile come vuole la tradizione Jeep e con caratteristiche uniche, la nuova Wrangler 4xe è la Wrangler più sostenibile e con le migliori capacità off-road di sempre. Anche le prestazioni sono state ottimizzate: questo modello accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi ed eroga fino a 380 CV di potenza massima combinata e una coppia massima di 637 Nm. Inoltre, vanta una trazione 4x4, in modalità "pure electric", con un controllo ai bassi regimi mai visto prima, un'autonomia che può superare i 50 km (nel ciclo urbano WLTP) nella guida a zero emissioni: quanto basta per l'uso quotidiano in città con tempi per la ricarica completa pari a meno di 3 ore con opzione di programmarla, e grazie alla funzione di massima rigenerazione Max Regen, di aumentare la carica della batteria quando si procede in modalità di veleggiamento. Il sistema di propulsione della Jeep Wrangler 4xe combina due motori elettrici, un motore I-4 da 2,0 litri e un cambio automatico a otto velocità per assicurare una propulsione silenziosa, una maggiore capacità off-road nel 4x4 senza preoccupazione per l'autonomia elettrica. Questa configurazione consente di mantenere inalterata la meccanica della Jeep Wrangler con certificazione Trail Rated che include, a seconda dell'allestimento, due avanzati sistemi di trazione integrale full time active on demand - Selec-Trac o Rock-Trac, assali Dana next-generation, bloccaggi elettrici dei differenziali anteriore e posteriore Tru-Lock, differenziale a slittamento limitato Trac-Lok e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettrico. Inoltre, la disponibilità istantanea della coppia e le prestazioni migliorate garantite dalla combinazione tra le propulsioni turbo benzina ed elettrica rendono l'indiscussa "regina dell'off-road" ancora più performante e inarrestabile sullo sterrato. Ed è proprio qui che, grazie alla tecnologia 4xe, la Wrangler plug-in hybrid può viaggiare a quattro ruote motrici in modalità 100% elettrica, garantendo prestazioni di riferimento in totale sicurezza e il piacere di ascoltare la "voce" della natura. Le modalità E Selec consentono al conducente di adattare la propulsione della Jeep Wrangler 4xe al tipo di viaggio: Hybrid, Electric ed eSave, che conserva la carica del pacco batteria per un utilizzo successivo. Anche la ricarica della Jeep Wrangler 4xe è un'operazione semplice e intuitiva grazie a specifiche soluzioni offerte da Free2Move e Mopar per la ricarica pubblica e privata mediante la easyWallbox, dispositivo che consente una carica completa in meno di 3 ore a 7,4 kWh.