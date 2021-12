Di Maio partecipa a II conferenza Italia-Asia centrale in formato 1+5

ROMA - Il Ministro Luigi Di Maio, assieme al Sottosegretario Manlio Di Stefano, si è recato a Tashkent, Uzbekistan, per presiedere la II Conferenza Italia - Asia centrale nel formato 1+5 (Italia + Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan). Lo rende noto la Farnesina, sottolineando in una nota che la Conferenza, organizzata insieme alle Autorità di Tashkent, dopo le restrizioni imposte dal Covid-19, ha consentito di dare continuità all'azione diplomatica volta a rafforzare la presenza dell'Italia nella regione e in ciascuno dei 5 Paesi, adottando un approccio regionale rispettoso delle specificità di ciascuno di essi. Alla conferenza, si legge nella nota, hanno partecipato in presenza i Ministri degli Esteri di Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tagikistan e Uzbekistan e la Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per l'Asia centrale, Ambasciatrice Hakala. Il Ministro degli Esteri del Turkmenistan, nell'impossibilità di raggiungere Tashkent, ha inviato un video-messaggio. La conferenza si è concentrata sull'analisi delle nuove opportunità e delle sfide attuali, con particolare riferimento all'Afghanistan, allo sviluppo della cooperazione economica e commerciale fra Italia e Asia centrale e al rafforzamento della cooperazione internazionale nel settore del contrasto alla pandemia. Per parte italiana, hanno partecipato ai lavori il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro; il Presidente di ICE-Agenzia Carlo Maria Ferro; l'Amministratore Delegato di SIMEST Mauro Alfonso, nonché alti funzionari di SACE, Confindustria e The European House Ambrosetti, che ha svolto una presentazione su "Italy is back on track: recovery, resilience and attractiveness". Nella sessione economica, moderata dal Vice Ministro uzbeko per investimenti e commercio estero, Obidov, e dal Sottosegretario Di Stefano, sono stati presentati i principali strumenti promozionali e finanziari a disposizione delle aziende per sviluppare ulteriormente la cooperazione economica tra Italia e Asia centrale. Nella sessione dedicata al contrasto alla pandemia sono invece state condivise opportunità per la formazione e la ricerca nel campo della sanità pubblica e della salute. A margine dell'evento, il Ministro Di Maio ha incontrato separatamente i suoi omologhi presenti con i quali ha discusso i principali aspetti delle relazioni bilaterali alla vigilia del 30mo anniversario dello stabilimento dei rapporti diplomatici che ricorre nel 2022. E' stato concordato di rafforzare a tutto campo i partenariati esistenti, dando priorità alla dimensione politica, economica e culturale. Il titolare della Farnesina ha inoltre avuto un articolato scambio di valutazioni sull'Afghanistan, tenuto conto che i Paesi dell'Asia centrale per motivi geografici sono fra i più esposti alle conseguenze della crisi. E' stata infine organizzata una tavola rotonda, inaugurata dal Sottosegretario Manlio Di Stefano, dedicata alla cooperazione scientifica ed accademica fra l'Italia e l'Asia centrale, che ha costituito parte integrante della conferenza. L'evento è stato organizzato dal Centro di Ricerca Marco Polo - Center for Global Europe-Asia Connections dell'Università Cà Foscari di Venezia e l'International Institute Center for Global Europe-Asia Connections di Tashkent. Presenti per l'Italia Filippo Costa Buranelli dell'Università St Andrew e membro dell'Osservatorio Asia Centrale e Caspio, Stefano Pello dell'Università Cà Foscari di Venezia, Maurizio Acciarri dell'Università Bicocca di Milano; Silvana Stefani dell'Università del Sacro Cuore di Milano e Carlo Frappi dell'Università di Venezia. La tavola rotonda, alla quale si sono collegati da remoto membri delle comunità accademiche italiana e centrasiatica, ha permesso di discutere dei temi dei modelli "governance" regionale; della cooperazione nella protezione e promozione del patrimonio culturale; di uno sviluppo inclusivo e sostenibile; delle prospettive di ulteriore sviluppo della cooperazione accademica. . vbo/com 08-Dic-21 12:22