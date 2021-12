Per Fiat Professional un tris di premi ai "What Van?" Awards

Fiat Professional ha trionfato nel Regno Unito, in occasione del concorso "What Van?" Awards 2022, con il nuovo Ducato che si è aggiudicato i premi "Van of the Year" e "Large Van of the Year", mentre E-Ducato versione Minibus ha conquistato il premio di "Minibus of the Year". I giudici hanno elogiato il Nuovo Ducato per la sua straordinaria offerta tecnologica, il cambio manuale fluido e la trasmissione automatica a nove velocità. Il Nuovo Ducato è il primo veicolo commerciale in assoluto a essere equipaggiato con sistemi avanzati di assistenza alla guida autonoma (ADAS) di livello 2, volti a migliorare l'esperienza di guida e a rendere il Ducato un ambiente più sicuro per il lavoro o il tempo libero. L'integrazione di tecnologie come le funzioni Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist e Traffic Jam Assist garantisce un'assistenza indipendente durante la guida, nelle fasi di accelerazione e di frenata, consentendo al Nuovo Ducato di raggiungere il livello 2 di guida autonoma. Altre caratteristiche tecnologiche di spicco includono la limitazione della velocità, il controllo della frenata in caso di ostacoli imprevisti come pedoni e ciclisti, il riconoscimento dei segnali stradali e il monitoraggio della reattività del conducente. "Fiat Professional Ducato continua a distinguersi con nuove tecnologie come i sistemi autonomi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), un nuovo cambio manuale e un eccellente cambio automatico a nove marce" ha commentato James Dallas, editore di "What Van?". "Il Nuovo Ducato è piacevole da guidare, è un pratico mezzo da carico e resta il perfetto antidoto alla routine del dover timbrare il cartellino ogni giorno". . tvi/com 09-Dic-21 21:45