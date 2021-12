Amuchina Xgerm a bordo di Frecce e Intercity

ROMA - Nuova partnership tra Angelini Pharma e Trenitalia finalizzata alla distribuzione di Amuchina Gel Xgerm a bordo dei treni e che coinvolgerà sette stazioni Alta Velocità (AV) e trecentocinquanta collegamenti al giorno tra Frecce e Intercity. Il nuovo accordo amplia quello già in essere da aprile, che prevedeva la distribuzione di Amuchina Gel Xgerm a bordo dei treni regionali. In particolare, è prevista la distribuzione di campioni monodose di Amuchina Gel Xgerm all'interno delle sette stazioni AV, nei treni AV, Intercity e nelle cabine delle cuccette degli InterCity Notte, oltre alle lounge delle stazioni di Roma e Milano. "Siamo molto soddisfatti dell'ampliamento della partnership con Trenitalia - spiega Rosita Calabrese, Country Manager Italia di Angelini Pharma - due aziende italiane che hanno deciso di mettere al centro della loro attività il benessere dei cittadini ed il loro diritto alla mobilità in sicurezza. Angelini Pharma è da sempre impegnata a sviluppare, produrre e proporre prodotti e servizi ad alto valore aggiunto per la salute e la sicurezza dei consumatori". "Sin dalle prime fasi dell'emergenza sanitaria abbiamo adottato tutte le misure per assicurare un viaggio sicuro ai nostri passeggeri. Installare a bordo delle Frecce e nei Freccia Lounge i dispenser Amuchina è un ulteriore passo verso le esigenze delle persone che scelgono di viaggiare con noi", dichiara Pietro Diamantini, Direttore Business AV di Trenitalia. "Gli Intercity collegano in modo capillare tutto il territorio nazionale, servendo capoluoghi di regione e città di medie dimensioni. La partnership con Angelini Pharma ci consente di rafforzare ulteriormente la sicurezza dei passeggeri con i dispenser Amuchina. Inoltre, sugli Intercity notte, oltre ai dispenser, i passeggeri troveranno un'ulteriore dotazione di gel Amuchina disponile nelle cabine letto", sottolinea Domenico Scida, Direttore Business Intercity di Trenitalia. Amuchina Gel Xgerm e gli altri prodotti a marchio Amuchina sono realizzati presso gli stabilimenti Angelini di Ancona e Casella (GE). Complessivamente nel 2021 sono stati prodotti circa 25 milioni di flaconi per rispondere in maniera adeguata alle richieste del mercato. Amuchina, prodotto leader nell'ambito della disinfezione, continua ad innovare per il benessere dei consumatori. L'innovazione si sviluppa su tre filoni: innovazione industriale, con l'efficientamento delle linee di produzione in modo da garantire risposte rapide ad eventuali emergenze; innovazione di prodotto, con il lancio di Amuchina Spray che amplia l'offerta per incontrare ulteriormente le specifiche esigenze del cliente; innovazione dal punto di vista della sostenibilità con l'introduzione, presso lo stabilimento di Ancona, di un sistema automatizzato di incartonamento, che oltre a migliorare le migliorare le performance produttive permetterà di realizzare un packaging a minor impatto ambientale. A questo si è aggiunta anche una campagna educazionale di Amuchina sulla differenza tra igienizzazione e disinfezione. Il rinnovo della partnership rappresenta un ulteriore conferma dell'apprezzamento ricevuto da parte dei consumatori di Amuchina Gel Xgerm, un prodotto che è ormai diventato iconico e che è stato eletto nel 2021 Prodotto dell'Anno, il prestigioso premio all'innovazione basato esclusivamente sul voto dei consumatori. . sat/com 13-Dic-21 15:04