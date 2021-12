Covid, Sileri "Proroga stato di emergenza contro quarta ondata"

ROMA - La proroga dello stato di emergenza è "necessaria". Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. "Anche se i nostri dati sono migliori di quelli degli altri Paesi europei - aggiunge - stiamo vedendo che purtroppo continuano a crescere. Come ormai si sa molto bene ci troviamo nel pieno della quarta ondata, questo è il primo motivo». Questa quarta ondata "sta incidendo sull'occupazione dei posti letto degli ospedali, sia nelle terapie intensive sia in quelli di medicina. Lo scorso mese i posti letto delle terapie intensive erano occupati, nella media italiana, per il 4%. Ora siamo arrivati al 9%. Ecco perché serve lo stato di emergenza». Per Sileri "dobbiamo completare il ciclo vaccinale, partendo dalle prime dosi, ma anche accelerare sulla somministrazione delle terze dosi. È fondamentale. E dobbiamo fare questo agendo con velocità, per contrastare l'ondata». La quarta ondata sta risentendo "pochissimo" dell'influsso di Omicron, spiega Sileri, ma "quasi interamente dell'influsso della variante Delta". . mgg/red 14-Dic-21 08:45