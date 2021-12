Dacia, con nuovo Duster arriva l'offerta "Up & Go"

ROMA - Dacia ha creato l'offerta UP & GO per rispondere in modo puntuale e semplice alle reali esigenze dei suoi clienti: un veicolo nuovo full optional ("UP"), consegnato in tempi più rapidi ("GO"). Proposta su nuovo Duster, l'offerta UP & GO è disponibile nelle versioni 4x2 bifuel benzina/GPL ECO-G 100 e 4x2 Diesel dCi 115. L'offerta aggiunge all'allestimento Prestige, già completo, 2 ulteriori equipaggiamenti di serie: la Multiview Camera (4 telecamere per facilitare le manovre) e la Keyless Entry. La motorizzazione diesel è dotata anche di ruota di scorta, offrendo al cliente un vantaggio complessivo che, in Italia, può raggiungere i 350 euro. L'offerta UP & GO ha già convinto 10.000 acquirenti in Francia, Germania, Italia e Spagna. La promessa di tempi di consegna più rapidi e maggiori equipaggiamenti conquista una clientela sempre più vasta. Le versioni UP hanno tutto di serie, il cliente dovrà scegliere semplicemente la motorizzazione e il colore della vettura, il tutto in meno di un minuto. Questo facilita gli scambi tra cliente e venditore, andando da subito sull'essenziale e rispondendo alle esigenze del cliente stesso. I tempi di consegna sono ridotti (meno di 30 giorni, in media, per le prime 4.000 consegne) grazie a un complesso programma industriale e a un processo di distribuzione dedicato fino al luogo di consegna. L'offerta UP & GO già rappresenta più di un quarto degli ordini di Dacia Duster effettuati in Francia, Germania, Italia e Spagna. Grazie all'offerta UP & GO, Dacia Duster ha continuato a conservare sul mercato italiano il Podio sul Segmento C per le vendite a privati, con una quota di mercato del 10% e con 6486 immatricolazioni dal 1° settembre, mese del lancio ufficiale della nuova fase del modello (fonte Unrae). L'offerta UP&GO in termini di ordini conferma un trend in crescita, rappresentando in Italia a fine novembre il 35% della scelta dei clienti Duster. . ads/com 14-Dic-21 15:27