Bmw Motorrad presenta la Lego Technic Bmw M 1000 RR

MILANO - Bmw Motorrad e il Gruppo Lego svelano la Lego Technic Bmw M 1000 RR - o la M RR abbreviato - in vendita dal 1° gennaio 2022. Questo intricato set porta direttamente nei salotti degli appassionati la tecnologia da corsa della superbike da 156 kW (212 CV), progettata per soddisfare le più alte esigenze prestazionali nel motorsport e su strada. Il numero record di 1.920 pezzi singoli e la sorprendente riproduzione in scala 1:5 rendono la Lego Technic Bmw M 1000 RR, lunga 45,5 cm, un modello di classe superiore. Oltre alla meticolosa attenzione riservata ai dettagli tecnici, il modellino della M RR offre una serie di caratteristiche che gli appassionati di modellismo e di moto sicuramente apprezzeranno. Questi includono componenti realmente funzionali come il cambio a tre velocità, la forcella a steli rovesciati e il forcellone posteriore con sospensione, così come il cruscotto con tre diverse opzioni di visualizzazione e la catena color oro. Anche il cavalletto da Paddock e la targa inclusi forniscono un autentico flair da corsa. Per Ralf Rodepeter, responsabile Marketing e Product Management di Bmw Motorrad, "quando il management di Bmw Motorrad ha annunciato il primo modello M su due ruote, la Bmw M 1000 RR, tutti sapevano che sarebbe stato qualcosa di speciale. Allo stesso modo, il team Lego Technic ha capito di dover creare qualcosa di inedito per rendere omaggio alla M RR. Il risultato è una moto e un modello tecnico che rappresentano ciascuno l'eccellenza nei rispettivi campi". Samuel Tacchi, designer del Gruppo Lego ha commentato: "È stato molto divertente esplorare a fondo un modello così significativo per Bmw Motorrad. C'è una ragione per cui queste splendide moto sono così tanto amate dalla comunità motociclistica, e siamo sicuri che la nostra versione Lego Technic sia vincente come la sua omonima reale". La Lego Technic Bmw M 1000 RR sarà disponibile esclusivamente nei negozi Lego e su http://www.Lego.com/Bmw dal 1° gennaio 2022, e presso altri rivenditori dal 1° marzo 2022, al prezzo al dettaglio consigliato di 199,99 euro.