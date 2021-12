Brumotti e raccolta fondi per i bambini dell'ospedale Regina Margherita

TORINO - A Torino secondo weekend di Raduno dei Babbi Natale di Fondazione Forma. Ad attendere i tanti Babbi Natale, che in bici lungo i tre percorsi o a piedi attraverso il Parco sono arrivati in Piazza Polonia per salutare i bambini del Regina Margherita Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia e campione di Bike trial. Con la sua bici, insieme a quelle di BikeIsLife#PedaliAMOITALIA, promotori dell'iniziativa, si è esibito sulla Piazza, creando una speciale coreografia insieme ai Babbi Natale presenti. Ma non solo. Subito dopo ha portato ai piccoli ricoverati i regali offerti dall'Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia, attiva sul territorio nazionale con progetti di educazione ai diritti umani, advocacy e sostegno alla comunità. Alla camminata e alla pedalata hanno partecipato oltre 1000 persone. Nella stessa giornata è stata lanciata sulla piattaforma di crowdfunding For Funding di Intesa Sanpaolo la raccolta fondi promossa da Fondazione Forma dal titolo "La salute si dona: sostieni l'Ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino" (al link https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/ progetto/salute-ospedale-pediatrico-torino). Attraverso la piattaforma sarà possibile, per chiunque lo desideri, fare una donazione destinata all'acquisto di un Fluoroscopio (un apparecchio radiografico, a basso impatto di radiazioni, che consente di guidare i medici durante le procedure chirurgiche e di confezionamento gessi) per il reparto di Nefrologia, Gastroenterologia dell'Ospedale Infantile Regina Margherita. Al progetto hanno già aderito Fondazione CRT e FEduF (Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio) coprendo già un terzo del fabbisogno della raccolta. For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, consente alle persone - fisiche e giuridiche - di donare e prestare denaro a soggetti del Terzo Settore in modo diretto, senza l'utilizzo di intermediari e senza commissioni a carico del donatore o del beneficiario. Inoltre, tramite la propria organizzazione e infrastruttura, Intesa Sanpaolo garantisce sicurezza e trasparenza, con una rendicontazione pubblica sia sull'andamento della raccolta, sia sul successivo utilizzo delle donazioni. "Un grazie a tutti quelli che oggi hanno partecipato alla camminata e alla pedalata per aver reso, anche in questa seconda domenica di Raduno, speciale la giornata per i bimbi del Regina, a Brumotti per essere stato con noi, a Intesa Sanpaolo per aver sostenuto Forma con For Funding. con una raccolta destinata specificatamente all'acquisto del fluoroscopio", afferma Antonino Aidala, presidente di Fondazione Forma. "Siamo orgogliosi di aver aderito a questa importante iniziativa di Vittorio Brumotti, sempre attento e prezioso, e di aver potuto portare un sorriso a tanti bambini in occasione delle feste", spiega Stefano Lucchini, presidente dell'Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia. "Ringraziamo Forma, i suoi volontari e tutti i benefattori che come ogni anno, in occasione del Natale, ci regalano questa grande festa dei Babbi Natale che allietano una domenica a grandi e piccini, ma soprattutto ai nostri pazienti ricoverati. Una giornata da ricordare che in seguito ci permetterà di ristrutturare una nuova area di degenza del nostro Ospedale Regina Margherita per valorizzare sempre più sia l'aspetto del percorso diagnostico terapeutico sia quello dell'umanizzazione degli ambienti ospedalieri", dichiara Giovanni La Valle, direttore generale della Città della Salute di Torino. . sat/com 19-Dic-21 17:47