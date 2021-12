La nuova Bmw M4 GT4 è in arrivo nel 2023

MILANO - La nuova Bmw M4 GT4 ha completato i primi test la scorsa settimana ad Almeria, a circa un anno dalla consegna ai team della Bmw M Motorsport. Lo sviluppo del nuovo modello è già in fase avanzata. L'obiettivo è quello di dare seguito alla storia di successo del suo predecessore. Per questo motivo, la nuova Bmw M4 GT4 non solo manterrà tutti i punti di forza della vettura attuale, ma ci presenterà ulteriori miglioramenti. Oltre all'ottimizzazione delle prestazioni, gli ingegneri di Bmw M Motorsport stanno dando grande importanza alla semplicità di manutenzione e all'efficienza dei costi. Il modello di produzione Bmw M fornisce una base eccezionale, ma la nuova vettura erediterà anche alcuni componenti dalla "sorella maggiore", la Bmw M4 GT3. La Bmw M4 GT4 è stata sviluppata a inizio 2021 e il primo veicolo di prova è stato assemblato a partire dall'estate. Il telaio, compresa una gabbia di sicurezza approvata dalla FIA, proviene dallo stabilimento del Bmw Group a Dingolfing, dove viene costruita anche la vettura di produzione. La Bmw M4 GT4 ha completato il suo primo test funzionale nell'ottobre scorso. Il gruppo propulsivo completo, che comprende il motore, la trasmissione e l'elettronica, è stato ripreso dal modello di produzione. Questa base, che include un controllo di trazione multilivello, è stata ottimizzata in dettaglio per l'impiego nel motorsport. Gli sviluppatori hanno posto particolare enfasi sul raffreddamento, che rappresenta sempre una grande sfida nella classe GT4. Alcuni componenti, come il tetto CFC e il concept dell'ala posteriore, sono stati adottati dalla Bmw M4 GT3. Inoltre, gioca un ruolo importante l'utilizzo di materiali sostenibili come le fibre naturali, che sostituiscono il carbonio e i componenti in plastica. I test continueranno nei prossimi mesi. A tale fine, una seconda auto di prova sarà disponibile dall'inizio del 2022. . ads/com 28-Dic-21 16:12