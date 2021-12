Dacia Spring eletta "The best buy car of Europe 2022"

ROMA - La giuria di Autobest, composta da giornalisti provenienti da 32 Paesi europei, ha scelto Dacia Spring come vincitrice di The Best Buy Car of Europe 2022. La giuria l'ha scelto come la vettura migliore e più affidabile tra le 6 finaliste del prestigioso premio. Una première assoluta, perché, per la prima volta nei suoi 21 anni di storia, la giuria di Autobest ha votato una vettura 100% elettrica come vincitrice. Lanciata a fine marzo, Dacia Spring ha subito trovato il suo pubblico con oltre 43.000 ordini. In Italia, con oltre 3.800 immatricolazioni, si posiziona sul podio nel mercato dei veicoli elettrici venduti a privati. Spring semplifica la mobilità 100% elettrica e offre ai clienti tutto ciò che è essenziale (navigazione, climatizzazione, alzacristalli elettrici, smartphone replication, ecc.) a un prezzo competitivo. Sotto il look da crossover, si cela una spaziosità da record con quattro veri posti a bordo, una motorizzazione elettrica efficiente ed affidabile ed un'autonomia fino a 305 km (in ciclo WLTP City - 230 km in ciclo WLTP misto). "Siamo molto orgogliosi di esserci aggiudicati il premio Autobest 2022. Questo riconoscimento conferma la determinazione di Dacia di offrire sempre ai suoi clienti ciò che ha senso per loro. Semplice ed accessibile a tutti, Spring è perfettamente al passo con i tempi. Vorrei ringraziare i membri della giuria di Autobest per averci invitato a continuare su questa strada", afferma Denis Le Vot, Ceo di Dacia e Lada. . ads/com 29-Dic-21 15:39