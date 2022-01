Toyota presenta il nuovo Hilux GR Sport

ROMA - Toyota presenta Hilux GR Sport, che introduce miglioramenti delle sospensioni per offrire un'esperienza di guida con maggiore controllo, reattività e sensazione di aderenza. Una serie di esclusive caratteristiche di design esterno e interno rafforzano il fascino del veicolo. La caratteristica fondamentale dell'aggiornato sistema sospensivo, è l'introduzione di nuovi ammortizzatori monotubo e nuove molle all'anteriore. Il design monotubo può contare su un'area del pistone più ampia per offrire migliori prestazioni di smorzamento, con una risposta più rapida e una migliore dissipazione del calore. Aiuta anche a mantenere costante le prestazioni dell'olio durante la guida in condizioni difficili. Le molle elicoidali anteriori sono state irrigidite e sia queste che i nuovi ammortizzatori sono verniciati di rosso per sottolineare il carattere Sportivo. Il cuore di Hilux GR Sport è il potente motore da 2,8 litri, introdotto nella gamma nel 2020. Con 204 CV/150 kW e 500 Nm di coppia, è abbinato a un cambio automatico a sei velocità. Esclusivamente in versione Double Cab, mantiene le impressionanti capacità di carico dell'Hilux, tra le migliori della sua categoria: può sostenere un carico utile di una tonnellata e trainare rimorchi frenati fino a 3,5 tonnellate. Il design frontale è amplificato da nuove cornici dei fendinebbia anteriori più grandi. I cerchi in lega da 17 pollici hanno una finitura nera e lavorata a contrasto e sono dotati di pneumatici all-terrain. Il leit-motiv nero è ripreso nelle calotte degli specchietti retrovisori esterni, nelle pedane laterali, nei parafanghi e nella maniglia del portellone. Nell'abitacolo ci sono nuovi sedili anteriori sportivi in una combinazione di pelle nera e pelle scamosciata sintetica traforata e cuciture a contrasto. Il marchio GR Sport è presente sugli schienali dei sedili, sui tappetini, sul pulsante di avviamento e sull'animazione del display multi-informazione. L'equipaggiamento include dotazioni da alto di gamma, tra cui fari a Led, Smart Entry & Start, climatizzatore automatico bi-zona, Downhill Assist Control e differenziale a slittamento limitato automatico. Il nuovo Hilux GR Sport arriverà presso i rivenditori di tutta Europa in autunno. . ads/com 03-Gen-22 13:02