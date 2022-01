Ds 4 Cross, motricità avanzata anche su fondi insidiosi

ROMA - DS 4 Cross può essere equipaggiata con un sistema che consente di guidare su fondi insidiosi come neve, fango o sabbia. Si tratta del sistema Advanced Traction Control, con cui viene ottimizzata la trazione per entrambe le ruote anteriori, sfruttando la sinergia del controllo elettronico ESP che regola la stabilità del veicolo. Chi cerca la guida fuoristrada leggera oppure vuole essere più sicuro nella stagione invernale, trova in questo sistema una risposta ottimale. Il sistema è abbinato a cerchi in lega Lima da 19 pollici, specifici pneumatici quattro stagioni con omologazione M+S per l'utilizzo invernale, funzionalità Hill Assist Descent Control. L'Hill Assist Descent Control (HADC) assiste il guidatore durante la guida in discesa su pendii medio-ripidi, su asfalto o strade non asfaltate. Agisce automaticamente sul freno, riducendo il rischio di slittamento o perdita di controllo del veicolo. Questa funzione è attiva a velocità inferiori a 30 km/h, si mette in pausa se la velocità del veicolo supera i 50 km/h e si disattiva automaticamente quando la velocità supera i 70 km/h. Sono invece 3 le modalità selezionabili dall'utente per l'Advanced Traction Control: Neve (Snow) attiva fino a 80 km/h, adatta costantemente il livello di slittamento per fornire la massima trazione in base alle condizioni del fondo (neve profonda oppure ghiaccio). Questa modalità, attiva fino a 120 km/h, consente un leggero slittamento simultaneo su entrambe le ruote motrici, per far avanzare il veicolo limitando il rischio di blocco della trazione. Lo slittamento si adatta anche alle condizioni che si incontrano durante la guida, ottimizzando l'accelerazione del veicolo. Fango (Mud) attiva fino a 50 km/h, consente lo slittamento sulla ruota con il minimo grip fino a quando inizia a muoversi, con l'obiettivo di favorire l'uscita dal fango. Nel contempo, la ruota con più grip trasmette tutta la trazione (il trasferimento di coppia tra le ruote può arrivare fino al 100%). Sabbia (Sand) è attiva fino a 120 km/h, consente un leggero slittamento simultaneo su entrambe le ruote motrici, per far avanzare il veicolo e limitare il rischio di insabbiamento. L'esclusivo sistema Advanced Traction Control viene proposto in opzione su DS 4 Cross, con le versioni PureTech 130 e 180 oppure BlueHDi 130, per 750 euro con l'allestimento Trocadero, oppure 500 euro per Rivoli. . ads/com 03-Gen-22 15:03