Il negozio eBay del Ford Service apre anche in Italia

ROMA - Ford Italia ha inaugurato il suo primo negozio eBay ufficiale. Ora i clienti potranno ordinare gli accessori originali per il proprio veicolo direttamente presso il negozio eBay del costruttore e farli consegnare in tutta comodità a casa propria. Vanta una selezione di oltre 450 accessori che spazia dai sistemi di trasporto, quali portabiciclette e portapacchi da tetto, ai cerchi in lega, dai sistemi di infotainment alle stazioni di ricarica wall-box per veicoli ibrido plug-in ed elettrici. "Nell'attuale scenario socioeconomico, ancor più di prima, l'unico orientamento possibile per le aziende che vogliono competere con successo sul mercato è quello rivolto al cambiamento, al miglioramento della esperienza del cliente ed alla digitalizzazione dei processi e dei servizi. Cambia il contesto di riferimento e quindi mutano i comportamenti di acquisto del consumatore, nell'ambito dei quali, in particolare, accelera la propensione allo shopping online. Con il nostro negozio eBay intercettiamo questo trend, mettendo a disposizione dei clienti un nuovo modo per soddisfare le loro esigenze", spiega Valerio Brenciaglia, direttore Ford Service per il mercato Italia. Contemporaneamente all'apertura del negozio virtuale su eBay, Ford Italia ha lanciato il proprio shop online all'indirizzo https://shop.ford.it, accessibile cliccando sul tasto "Acquista Accessori Ford" presente nella pagina accessori della sezione assistenza di ford.it. Sulla piattaforma i clienti potranno ordinare gli accessori per il proprio veicolo direttamente presso il costruttore e farli consegnare al proprio domicilio oppure presso il FordPartner preferito, soprattutto nel caso sia necessaria una installazione professionale. "Anche nel nuovo scenario, i nostri FordPartner sono e rimangono un punto di riferimento fondamentale per tutti i clienti: non solo per quelli che optano per la visita in concessionaria ma anche per coloro che al processo di acquisto locale preferiscono lo shopping online. Infatti, nessun processo di dematerializzazione della visita in concessionaria potrà assicurare una esperienza completamente esaustiva, soprattutto qualora sia necessaria una installazione a regola d'arte del componente sul veicolo", ha concluso Brenciaglia. . ads/com 03-Gen-22 15:15